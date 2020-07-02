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Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? İşte Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu

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Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? İşte Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu
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Eyvah Eyvah’ın ikinci filmi beyaz perdenin ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İlk filmde aşık olduğu kızı istemek için Firuzan ile yollara düşen Hüseyin'i Eyvah Eyvah 2'de de pek çok macera bekliyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmde; Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Özge Borak ve Tanju Tuncel gibi isimler rol almıştı. İşte, Eyvah Eyvah 2'ye ilişkin tüm ayrıntılar...

FİLMİN KONUSU

Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Hüseyin’in memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz yer alıyor.

ÇEKİMLER NEREDE YAPILDI?

'Eyvah Eyvah 2'nin Geyikli ve Bozcaada'da başlayan çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de gerçekleşti.

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