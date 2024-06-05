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Eylül Tumbar: O prenses aslında bir savaşçı

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#Eylül Tumbar#Yalan#Kanal D
Eylül Tumbar: O prenses aslında bir savaşçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:48

KANAL D’nin yeni dizisi “Yalan”da Duru karakterini canlandıran Eylül Tumbar, BeStyle Magazine’in yeni sayısına kapak oldu.

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 Derginin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, diziye dahil olma süreci hakkında şunları söyledi: “Duru, senaryoyu ilk okuduğumda bana ‘Acaba bu kız ne yapmalı?’ sorusunu düşündürdü. İçinde bulunduğu yalanı nasıl fark edeceğini ve bu yalanın onu nereye götüreceğini merak ettim. Bir de Duru’nun kendini bile çok mutlu olduğuna inandırdığı hayattan mutsuz ve eksik hissettiğini anlayacak konuma gelmesinde ona eşlik etmek istedim.”

DURU’NUN İDOLÜ ANNESİ

Duru’nun prensesler gibi büyütülmesine rağmen savaşçı bir ruha sahip olduğunu dile getiren Eylül Tumbar şöyle konuştu: “Duru’nun o prenses görüntüsünün arkasında aslında büyük bir savaşçı var. Aileyi bir arada tutmaya çalışan ve her zaman onları korumaya odaklı bir karaktere sahip. Annesini hayatı boyunca gözlemlemiş ve kariyer olarak da onu örnek alıyor. Her ne olursa olsun annesinin kızı olmaktan gurur duyuyor ve bu hayattaki idolü annesi diyebilirim.”

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#Eylül Tumbar#Yalan#Kanal D

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