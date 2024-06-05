Eylül Tumbar: O prenses aslında bir savaşçı

Haberin Devamı

Derginin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, diziye dahil olma süreci hakkında şunları söyledi: “Duru, senaryoyu ilk okuduğumda bana ‘Acaba bu kız ne yapmalı?’ sorusunu düşündürdü. İçinde bulunduğu yalanı nasıl fark edeceğini ve bu yalanın onu nereye götüreceğini merak ettim. Bir de Duru’nun kendini bile çok mutlu olduğuna inandırdığı hayattan mutsuz ve eksik hissettiğini anlayacak konuma gelmesinde ona eşlik etmek istedim.”



DURU’NUN İDOLÜ ANNESİ



Duru’nun prensesler gibi büyütülmesine rağmen savaşçı bir ruha sahip olduğunu dile getiren Eylül Tumbar şöyle konuştu: “Duru’nun o prenses görüntüsünün arkasında aslında büyük bir savaşçı var. Aileyi bir arada tutmaya çalışan ve her zaman onları korumaya odaklı bir karaktere sahip. Annesini hayatı boyunca gözlemlemiş ve kariyer olarak da onu örnek alıyor. Her ne olursa olsun annesinin kızı olmaktan gurur duyuyor ve bu hayattaki idolü annesi diyebilirim.”