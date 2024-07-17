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Eylül Tumbar: Aşkı iliklerime kadar hissettim

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#Eylül Tumbar#Yalan#Kanal D
Eylül Tumbar: Aşkı iliklerime kadar hissettim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 08:30

Kanal D’nin “Yalan” dizisinde sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Eylül Tumbar, yeni bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Tumbar’ın başrolü Bilal Yiğit Koçak’la paylaştığı “Bir Ömrün Sonbaharı” adlı filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yönetmenliğini Gizem Kızıl’ın yaptığı SKY Film imzalı yapımda ‘Zeynep’ karakterini canlandıran Eylül Tumbar, rolüyle ilgili “Zeynep benim aşk tarafımı kuvvetlendirdi. Aşkı iliklerime kadar hissettim. Bana ‘Gerçek aşk var’ dedirten bir karakterdi” dedi.

Eylül Tumbar: Aşkı iliklerime kadar hissettim

HERKES ÇOK PROFESYONELDİ

Çekimlerin keyifli geçtiğini de dile getiren genç oyuncu, “Set çok keyifliydi, herkes çok profesyoneldi. Bu durumun işe ve performansımıza da olumlu yansıdığını düşünüyorum” diye konuştu. m 

 

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#Eylül Tumbar#Yalan#Kanal D

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