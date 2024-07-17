Eylül Tumbar: Aşkı iliklerime kadar hissettim

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Tumbar’ın başrolü Bilal Yiğit Koçak’la paylaştığı “Bir Ömrün Sonbaharı” adlı filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yönetmenliğini Gizem Kızıl’ın yaptığı SKY Film imzalı yapımda ‘Zeynep’ karakterini canlandıran Eylül Tumbar, rolüyle ilgili “Zeynep benim aşk tarafımı kuvvetlendirdi. Aşkı iliklerime kadar hissettim. Bana ‘Gerçek aşk var’ dedirten bir karakterdi” dedi.

HERKES ÇOK PROFESYONELDİ

Çekimlerin keyifli geçtiğini de dile getiren genç oyuncu, “Set çok keyifliydi, herkes çok profesyoneldi. Bu durumun işe ve performansımıza da olumlu yansıdığını düşünüyorum” diye konuştu. m