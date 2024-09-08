EYLÜL AYINDA FİLME DOYMAK İSTEYENLERE

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Eylül ayında birbirinden farklı kategorilerde onlarca içerik D-Smart kanallarında sinemaseverleri bekliyor.

Sinema TV kanalında; Oscar adayı Kirsten Dunst’ın başrolde olduğu politik gerilim Civil War ve tüm dünyada katıldığı festivallerden 40’ın üzerinde ödülle dönen Safe Place filmleri TV’de ilk kez olacak şekilde, onlarca film ekrana gelecek.



Sinema Aksiyon kanalında soluksuz izlenecek filmler ekranda yer almaya devam edecek. Tom Cruise’lu Mission: Impossibe serisi, Bruce Willis’li efsane Die Hard serisi, Denzel Washington’lu The Equalizer serisi ve bir korku klasiği Insidious serisi ay boyunca Sinema Aksiyon’da olacak.



Sinema Komedi kanalında usta aktör Ben Kingsley’in arka bahçesine bir UFO’nun inmesiyle hayatı değişen bir adamı canlandırdığı Jules, fenomen komedi serisi Hayalet Avcıları’nın görevi kadın kahramanların üstlendiği versiyonu Ghostbusters ve sıra dışı bir Sherlock Holmes hikayesi olan Holmes & Watson gibi eğlenceli filmler izleyiciyle buluşacak.



Sinema Aile’de iki film birden TV’de ilk kez yayınlanacak. Herkesin sevdiği akıllı köpek Lassie’nin yepyeni macerası Lassie: A New Adventure ve dünyalarını tehdit eden süper güce karşı büyük bir mücadeleye girişen Tombul Mombul takımının keyifli hikâyesini anlatan animasyon filmi Combat Wombat: Back 2 Back Eylül ayında D-Smart izleyicisiyle buluşacak.



Venedik Film Festivali’ne özel seçki

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Sinema 1001, Eylül ayında Venedik Film Festivali özel seçkisine yer verecek. Ay boyunca Venedik Film Festivali’nde gösterilmiş The Fisher King, The Return, Before the Rain ve The Distinguished Citizen gibi kült yapımlar ekranda olacak.



MovieSmart Türk kanalında; yönetmen koltuğunda Leyla ile Mecnun’un Mecnun’u Ali Atay’ın oturduğu, Uğur Yücel, Feyyaz Yiğit, Cengiz Bozkurt ve Binnur Kaya gibi yıldızların başrollerde yer aldığı Cinayet Süsü, Türk sinemasının son dönem komedi örnekleri arasında bir fenomen haline gelen Çakallarla Dans, Babam ve Oğlum gibi bir filmle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmış olan Çağan Irmak imzalı, büyük yıldız Demet Akbağ’ın başrolünde yer aldığı Nadide Hayat, Murat Boz ve İrem Sak’ı buluşturan Dönerse Senindir ve Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’li kadrosuyla dikkat çeken Aşk Sana Benzer gibi beğenilen filmler izleyiciyle buluşacak.



DiziSmart Premium kanalında ise Eylül ayında yeni bir dizi başlıyor. Felekten Bir Gece isimli komedi serilerinde Stu rolüyle tanınan Ed Helmes’in başrolünü üstlendiği komedi dizisi Rutherford Falls bu ayın öne çıkan içeriği olacak. Dizi 9 Eylül tarihinden itibaren arka arkaya iki bölüm olacak şekilde hafta içi her gün 21.00’de yayınlanacak.



FX kanalında Lost, Bones ve Alaska Daily gibi sevilen diziler yayınlanmaya devam edecek.



D-Smart çocuk kanallarında; ÇocukSmart’ta Karayel Çiftliği ve Bitmeyen Pazartesi, Moonbug’da Cocomelon ve Supa Strikas, Cartoon Network’te Kral Şakir ve Minik Kahramanlar Üniversitesi, Cartoonito kanalında Grizzy ve Lemmingler ile Batwheels, Disney Jr. ekranlarında ise Süper Kediler ve Alice’in Harikalar Pastanesi gibi çok sevilen çizgi içerikler ekrana gelecek.



Eylül ayı belgesel tutkunları için de dolu bir program sunuyor. National Geographic’te Okyanus Kaşifleri ve Korsanlar: Efsanelerin Ötesinde, National Geographic WILD ekranlarında Ölümcül Safari ve Ulusal Parklar: Amerika, Discovery kanalında Unutulmuş Hazineler ekranlara gelecek yeni seriler olarak dikkat çekiyor. ID kanalında Thomas Randolph'un Altı Karısı, Tarih TV ekranlarında ise iki yeni seri Tarih ve Tarif ile Uyarlık Anadolu’dan Doğdu gibi keyifle izlenecek belgesel ve programlar yayınlanacak.