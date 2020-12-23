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Haber Giriş: 23.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak?

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Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak?
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Exxen üyelik ücreti ile pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle resmen yürürlüğe girecek olan Exxen bünyesinde İbrahim Büyükak, Zeynep Bastık, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven gibi isimler yer alacak. İşte, Acun Ilıcalı'nın yeni girişi olan Exxen üyelik ücreti hakkında merak edilen bazı bilgiler

Exxen'in ilk hafta ücretsiz olacağını daha önce katılığı bir canlı yayında duyuran Acun Ilıcalı, ücret detayları için 1 Ocak 2021 tarihini işaret etti. Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya'nın da herkesin ödeyebileceği çeşitli paketlerin olacağı ifadesini kullandığı Exxen platformu, önümüzdeki günlerde ücret bilgileri ile yeniden gündeme gelecek.

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. 

Diziler
Sihirli Annem
Şeref Bey 
Vahşi Şeyler
Hükümsüz
Zehirli Çicekler
Dadı
Eziklerin Savaşı
Yaş 17

Programlar
Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Güldürü

TOLGSHOW (Tolga Çevik)
Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

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