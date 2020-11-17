Exxen nedir ve ne demek?

Exxen hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, 'Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz' ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.

Exxen ismini Ali Taran’ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.”

Exxen, Türkçe'de eksen kelimesinden esinlenmiştir. Eksen, bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi anlamına gelmektedir.