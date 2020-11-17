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Televizyon
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Exxen nedir ve ne demek?

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Exxen nedir ve ne demek?
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Online dizi ve film platformu açacağını açıklayan Acun Ilıcalı, platforma Exxen ismini verdiğini duyurdu. Acun Ilıcalı'nın Exxen için yaptığı açıklamanın ardından pek çok kişi, Exxen nedir ve ne demek sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Exxen nedir? İşte, Exxen hakkında merak edilen detaylı bilgiler

Exxen hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, 'Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz' ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.

Exxen ismini Ali Taran’ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.”

Exxen, Türkçe'de eksen kelimesinden esinlenmiştir. Eksen, bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi anlamına gelmektedir.

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