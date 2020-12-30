Exxen ne zaman açılıyor? İşte Exxen'in açılacağı tarih

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Acun Ilıcalı, dijital platformunun ücretiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Exxen 1 Ocak’ta seyircimizle buluşacak. Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak.

İSİM AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.

Exxen ismini Ali Taran’ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.”

EXXEN’DE YER ALACAK PROGRAM

Konuşanlar, Masterchef Junior, Şeref Bey, Hükümsüz, Sihirli Annem, Zeynep Bastık ve Konukları, İşte Bu Benim Masalım, Katarsis, Vahşi Şeyler, Tolgshow, Gibi