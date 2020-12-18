Exxen ne zaman açılacak? Exxen ücretli mi?

Exxen platformu için geri sayım sürmeye devam ediyor. Yeni gelişmelerin sürekli olarak gündeme geldiği Exxen diziler, filmler, yarışma programları, şov programları ile gündemde yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yeniliklerini duyurduğu Exxen'in açılışı için geri sayım devam ediyor. Peki, Exxen ne zaman açılacak ve ücretli mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK? EXXEN ÜCRETLİ Mİ?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak.

Diziler

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vahşi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17



Programlar

Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)



Yarışma



Next Top Model (Burcu Esmersoy)



Güldürü



TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

EXXEN ÜCRETLİ Mİ?

Exxen'in ücret detaylarının Acun Ilıcalı tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.