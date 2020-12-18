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Haber Giriş: 18.12.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Exxen ne zaman açılacak? Exxen ücretli mi?

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Exxen ne zaman açılacak? Exxen ücretli mi?
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Acun Ilıcalı'nın girişimi olan dijital platform Exxen ne zaman açılacak sorusu ile gündemde yer almaya devam ediyor. İçerisinde yer alacak olan dizi, film ve diğer projelerin yavaş yavaş netlik kazandığı Exxen ücretli olup olmadığı ile de merak ediliyor. Peki, Exxen ne zaman açılacak ve ücretli mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Exxen platformu için geri sayım sürmeye devam ediyor. Yeni gelişmelerin sürekli olarak gündeme geldiği Exxen diziler, filmler, yarışma programları, şov programları ile gündemde yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yeniliklerini duyurduğu Exxen'in açılışı için geri sayım devam ediyor. Peki, Exxen ne zaman açılacak ve ücretli mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK? EXXEN ÜCRETLİ Mİ?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. 

Diziler
Sihirli Annem
Şeref Bey 
Vahşi Şeyler
Hükümsüz
Zehirli Çicekler
Dadı
Eziklerin Savaşı
Yaş 17

Programlar
Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Güldürü

TOLGSHOW (Tolga Çevik)
Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

EXXEN ÜCRETLİ Mİ?

Exxen'in ücret detaylarının Acun Ilıcalı tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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