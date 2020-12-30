Exxen aylık ücreti ne kadar olacak? Acun Ilıcalı merak edilen sorunun cevabını verdi..

Exxen'e katılan isimlerin açıklanması ile en çok merak edilen konulardan biri de aylık ücretin ne kadar olacağı olmuştu. Acun Ilıcalı haftalar önce verdiği röportajda herkesin ödeyebileceği bir ücret olacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı. Ayrıca platformdaki yapımlar ilk yedi gün ücretsiz olacak.

Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalının stüdyosunda röportaj verdi.

Yeni dijital platformu 'Exxen' hakkında konuşan televizyoncu, "Kaç kişiyi istihdam ediyorsun?" sorusuna, "Bin 500 kişi" cevabını verdi.

Ilıcalı, "Allah izin verirse çok çok güzel bir platform kuruyoruz. Yaklaşık üç aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz, sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler tekliflerimizi kabul ettiler. Bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim. Çok kıymetli isimler var, daha yenileri de eklenecek" dedi.

"Saatte 12 dakika reklam süresi olduğu için kanallar belli bir formatta olmak zorunda. Böyle olduğu zaman her yeteneğin herhangi bir kanalda program yapma şansı yok. TV'de tek proje olmak zorunda ve seyircinin tamamının seyretme ihtimali yüksek program olmak zorunda. Exxen'de yüzde 5 etkilense bile yayınlayabiliriz."

YILLIK 900 MİLYON TL

Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.

"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."