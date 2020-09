Extraordinary You dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Extraordinary You oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Extraordinary You, 2019 yılında yayınlanan Güney Kore dizisidir. İlk kez 2018 yılında şans eseri bulunan bir Webtoon’dan uyarlanmıştır. Dizi, 2 Ekim- 21 Kasım 2019 tarihleri arasında MBC TV tarafından her çarşamba ve perşembe günlerinde saat 21:00 KST zaman diliminde gösterilmiştir.

Extraordinary You Dizisinin Konusu Nedir?

Extraordinary you, bir çizgi roman karakteri olduklarını öğrenen ve kendileri için yazar tarafından belirlenen hikâyeyi değiştirmeye çalışan lise öğrencileri hakkında bir dizi. Bu karakterler kendi kaderlerinin iplerinin kendi ellerinde olmasını istemektedirler. Kim Hye Yoon, Eun Dan Oh karakterini canlandıran baş rol oyuncusudur. Dan Oh karakteri yaşamı boyunca kalp rahatsızlığı ile mücadele eden küstah, enerjik ve sevimli bir lise öğrencisi olarak seyircinin karşısına çıkmaktadır.

Bu karakter bir gün aslında bir çizgi romandaki yardımcı karakter olduğunu öğrenir. Bunu öğrenene kadar hayatı yeterince normal görünmektedir. Ro Woon’un canlandırdığı karakter Ha Ru. Dizinin başında Ha Ru’yu isimsiz bir yan karakter olarak görmekte seyirci ama ilerleyen bölümlerde bu isimsiz karakter Dan Oh’nun da yardımı ile Ha Ru ismini almaktadır. Geçmişini çevreleyen bazı gizemlerle birlikte sessiz ve kibar bir kişidir Ha Ru. Geleceklerini değiştirmek ve daha iyi hale getirmek için Dan Oh ile iş birliği yapar.

Lee Jae Wook, dizide Baek Kyung karakterini canlandırmaktadır. Çizgi romandaki hikâye doğrultusunda Dan Oh ile nişanlıdır. Baek Kyung genel bir kötü çocuk havasına sahip olan bir karakter. Dan Oh ile olan ilişkisi ise aile baskısı ile şekillenmiş bir ilişki. Bazı diğer ana oyuncular da çizgi romanda önde gelen çifti canlandırmaktadır. Oh Nam Joo karakteri Kore dizilerinde bulunan klasik, çok fazla yumuşamaya ihtiyacı olan ana erkek karakter. Yeo Joo Da ise sürekli zorbalığa uğrayan ve kurtarılmaya muhtaç, süper nazik olan klasik ana kadın karakter.

Jung Gun Joo tarafından canlandırılan Lee Do Hwa karakteri dizide oldukça tatlı olan ve Yeo Joo Da’ya olan duygularını geri çekmek zorunda kalmaktadır. En son olarak da lisede aşçı olan Jin Mi Chae karakteri var. Bu çizgi roman dünyası hakkında gösterdiğinden daha fazlasını biliyormuş izlenimi uyandıran bir karakter.

Extraordinary You Dizisi Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizi tek bir sezondan ve 32 bölümden oluşmaktadır.

Extraordinary You Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Kim Hye-yoon, Rowoon. Lee Jae-wook, Lee Na-eun, Jung Gun-joo, Kim Young-dae, Lee Tae-ri

Extraordinary You Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Kim Sang-hyeop yapmıştır.

Extraordinary You Dizisinin Yapımcısı Kimdir?

Yapımcılar Moon Joo-hee ve Namkoong Sung-woo’dur.

Extraordinary You Dizisinin Senaristi Kimdir?

Senaristler In Ji-hye ve Song Ha-young’dır.