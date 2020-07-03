Exatlon Challenge Türkiye 1. sezon bölümleri ile ekrana geldi!

Exatlon Challenge, 15 bölümlük Türkiye versiyonu ile Netflix platformundaki yerini aldı. Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur'un sunumuyla gerçekleşen Exatlon Challenge, siyah ve beyaz takım olarak iki ayrı grupta mücadele ediyor. İşte, Exatlon Challenge hakkında detaylı bilgiler

EXATLON NEDİR?

Exatlon’da her gün yüksek fiziksel güç ve performansa sahip iki takım özel olarak hazırlanmış parkurlarda yarışır.

Takım odaklı bir yarış olan Exatlon, takım dinamiklerini ve mücadeleyi gerçeklikle bir araya getirerek Exatlon şampiyonu unvanına sahip olacak erkek ve kadın şampiyonlarını arar.

Exatlon’un en önemli ayırt edici özelliği donanımlı spor yıldızlarını ve normal hayattan insanların güçlerini sınayan karmaşık ve özel olarak hazırlanmış Exatlon parkurlarıdır.

Bu zor parkurlar; özel koşu parkurlarını, yüzme havuzlarını, çeşitli engelleri, denge tahtalarını, kayma alanlarını, kum ve çamur alanlarını, tırmanma tünellerini, denge barlarını, atlama platformlarını ve birçok fiziksel spor alanını bir araya getirir.

Tüm bu parkur alanları başa baş yapılacak zorlu yarışlar için özel olarak dizayn edilmiştir. Bu zorlu parkurlarda yarışlar için belirlenmiş olan rakama ulaşan takım o günün kazanan takımı olur.

Exatlon bilindik reality ve eğlence formatlarının tüm bileşenlerini içinde barındıran bir yarışma formatıdır. Exatlon’da takımlar günlük olarak birbiriyle mücadele ederken aynı zamanda yaşam alanı olarak oluşturulan kamplardaki sosyal hayatlarıyla da bu mücadelelerini desteklerler.

EXATLON CHALLENGE NEDİR?

Exatlon Challenge, Exatlon’un modern dokunuşlar içeren yeni bir versiyonudur.

Exatlon Challenge, Türkiye’nin en popüler influencerlarını uluslararası Exatlon formatıyla buluşturur.

Her bölümde, Siyah ve Beyaz takım oyunlardaki yeteneklerini ve takım olma konusundaki başarısını kanıtlamak için birbiriyle yarışır.

Ayrıca izleyiciler Exatlon Challenge’da; takımların ev yaşantısını, yarışmacıların oyun kaybetmemek için neler yaptıklarını ve Exatlon Challenge’ın şampiyonu olmak için verdikleri tüm mücadeleyi izler.

Exatlon Challenge sosyal medya fenomenlerinin rekabetçi taraflarını, atletik yeteneklerini ve Exatlon’un karşılarına çıkaracağı büyük sürprizler karşısındaki cesaretlerini test eder.

Bu yarışta takımların en büyük motivasyonu; parkurlarda başarılı olduklarında kazanacakları muhteşem ödüllerdir. Çünkü Exatlon Challenge’da kaybeden takım kaybetmekle kalmaz aynı zamanda hoş olmayan sürprizler ve Exatlon prodüksiyon ekibinin sunduğu beklenmedik durumlarla da karşılaşır.

Orkun Işıtmak’ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur’un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı fenomen spor reality yarışması Exatlon Challenge hem en başarılı hem de en cesaretli influencerı arıyor.