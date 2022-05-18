Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet potaya çıktı... Elenen isim şoke etti! Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu

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Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivo All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı.

Yarışma dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu ile ekranlardaydı.

Kadınlar etabında kazanan taraf Ünlüler oldu. Erkek yarışmacıların parkura çıktığı andan itibaren nefesler tutuldu. Zaman zaman sert mücadelelerin yaşandığı yarışta ödüle kazan 2-0'lık üstünlükle Ünlüler oldu.

ADEM VE OGEDAY ARASINDA GERİLİM

Yarışma sırasında parkura birlikte çıkan Adem ve Ogeday arasında gerilim yaşandı. Ortak engelde Adem, kendisini iterek suya düşüren Ogeday'a tepki gösterdi. Parkur boyunca süren tartışma bench'e de taşındı. "Ağlayacaksan oynamayalım" diyen Ogeday'a Adem'in tepkisi sert oldu. İkili 2017 yılında birlikte finale çıkmış, kazanan taraf Ogeday olmuştu.

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6 KİŞİ POTADA

Merve Aydın ve Parwiz sakatlıklarından dolayı Survivor'a erken veda etmiş, bu sebeple de geçtiğimiz hafta yapılması planlanan eleme bu haftaya bırakılmıştı.

Oynanan dokunulmazlıkların tamamını kazanan Ünlüler takımı, Gönüllüler'den 6 kişiyi potaya soktu.

Evrim, Nisa, Hikmet, Ogeday, Berkan ve Seda'nın gitme adayı oldu.

SMS oylaması sonucu Seda, rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star macerasına veda etti.

'YOLUM BURAYA KADARMIŞ'

Seda'nın vedası Ünlüler takımında yarışan ikiz kardeşi Sema'yı gözyaşlarına boğdu.

Adının açıklanmasının ardından veda konuşması yapan Seda "Survivor benim için sadece parkurlardan ibaret. Son kez bugün o parkura baktığımda hissetmiştim. Gitmeyi hak ediyor muyum orasını bilmiyorum. Ben Survivor için elimden geleni yaptım. Ne olduğunun çok farkındayım. En iyi kadınların içerisinde buraya davet edildim. Bundan sonra bir parkurda yarışamayacak olmak beni çok üzüyor. Yoksa çok mutlu bir hayatım var. Ben daha erkeklerle yarışmak istiyordum, en iyi kalanlarla yarışmak istiyordum. Sema'yı, arkadaşlarımı burada bırakacak olmak beni çok üzüyor. Yolum bu kadarmış yapacak hiçbir şeyim yok. Takımım açısından da çok üzgünüm. İnşallah ben gittiğimde güçlenirler. " dedi.

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'FİNALE GİT SEMA'

Konseyden ayrılırken takım arkadaşlarına 'Beni nasıl elediniz!' diyerek tepki gösteren Seda, Nagihan'a sarıldığı sırada "Bundan sonra sana çok iş düşüyor. Finale git" dedi.

Sema'ya sarılan Seda uzun süre ayrılamadı. Kardeşine nasihatlerde bulunan Seda 'Kafana hiçbir şeyi takma. Finale git" dedi.

Seda, yarışmacılarla vedalaştıktan sonra konseyi terk etti.