Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? İşte Evrim Keklik'in hayatıyla ilgili bilgiler...
Evrim Keklik'in Survivor 2021'e konuk olması ardından eski yarışmacının hayatıyla ilgili araştırmalar başladı. Survivor 2020 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olan Evrim Keklik, 29 Mart tarihli bölümde Oynat Bakalım oyununa dahil olacak. Peki, Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? İşte Evrim Keklik'in hayatıyla ilgili bilgiler...
Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Evrim Keklik 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray’da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı.
Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Evrim Keklik, 2020 Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden" sunuculuğunu üstlendi.