Evrende yalnız değiliz!

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GÖKYÜZÜ GÖSTERİYOR

“Her Şeyin Başı Merkür” filminde Elif karakterini canlandıran Sinem Kobal, “Elif’in gazeteci olma hayali var. Fakat zorluklarla karşılaşıyor, bir türlü mesleğine adım atamıyor. Tam her şeyden vazgeçtiği anda kendini bir gazetenin içinde ama astroloji tarafında buluyor” dedi.



Oyuncu, “Astrolojiyle aranız nasıl?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Gökyüzü ve burçlarla ilgilenirim. Bir şekilde bence gökyüzü bize bir şeyler gösteriyor. Bu evrende tek başımıza değiliz. Onu da anlayabildiğimiz ve yorumlayabildiğimiz yerden bazen faydalı olabiliyor diye düşünüyorum. Filmdeki Elif ise astrolojiye asla inanmıyor ve anlamıyor.”

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AŞKA GEREK YOK

Alp Navruz, “Ben Fırat karakterini oynuyorum. Filmde Fırat’ın Elif’le tanıştıktan sonra yaşadığı değişimi izleyeceğiz” dedi. İkiliye yeni yıl dilekleri de soruldu. “Herkes için sağlık, huzur, mutluluk, bereket diliyorum” diyen Navruz, “Peki aşk istiyor musunuz?” sorusuna gülerek yanıt verdi: “Gerek yok, sağ olun!”



Sinem Kobal ise dileklerini sıralamaya Alp Navruz için “aşk” isteyerek başladı: “Ben Alp için aşk dileyeyim yine de. Herkes için sağlık, aşk, mutluluk ve bereket dolu bir yıl olsun. Kadınların, hayvanların ve hepimizin daha güvende hissettiği bir yıl olmasını diliyorum.”

HER ŞEYİN BAŞI MARS

Rol arkadaşı Alp Navruz’a övgüler yağdıran Sinem Kobal, “Gerçekten centilmen bir partnerim var. Çok keyifliydi set. Tavla dışında hiçbir sıkıntı yoktu” dedi. Navruz sette tavla oynadığı Kobal’ı yenmiş, oyuncunun fotoğrafını sosyal medyada “Her şeyin başı mars” notuyla paylaşmıştı.