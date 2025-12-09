Evliyken yapamadılar, boşanınca can ciğer kuzu sarması oldular… ‘Ona 20 yıldır bebeğim diyorum’

Haberin Devamı

Aslında bu ayrılığın bu kadar konuşulma sebebi ayrılığın kendisi değil de sonrasında yaşananlar oldu.

Tori Spelling ve 17 yıllık kocası Dean McDermott yollarını ayırdıklarında bir süredir pençesine düştükleri maddi sorunlar iyice gün yüzüne çıktı ve ikisi de büyük birer yıldızken parasızlıktan deyim yerindeyse perişan hale geldi...

AYRILDIKTAN SONRA İKİSİ DE BATMIŞTI

Hollywood’un en ünlü yapımcılarından Aaron Spelling’in kızı olan Tori Spelling babası ölünce onun mirasından mahrum kalmış, kendisi ve kocasıyla birlikte yaptığı televizyon projeleri de artık ilgi çekmeyip raftan kalkınca ünlü çift büyük bir ekonomik darboğaza düşmüştü.

Hatta Tori Spelling eşinden ayrıldıktan sonra evini kaybetti, önce ucuz yol kenarı motellerinde görüldü sonra da bir süre bir karavan parkında yaşadı. En sonunda kendini toparlayan ünlü oyuncu eski pırıltılı günlerinden hâlâ uzak olsa da en azından evsizlikten kurtuldu.

Ayrı ayrı oynadıkları film ve diziler kadar birlikte ekrana geldikleri reality şovlarla da tanınan Tori Spelling ve Dean McDermott çifti 17 yıllık evliliklerinin ardından Haziran 2023'te ayrıldıklarını duyurmuş, Tori Spelling dokuz ay sonra boşanma davası açmıştı.

BOŞANMA DAVASI 2 YILDA BİTTİ, ŞİMDİ ÇOK İYİ ANLAŞIYORLAR

Çiftin davası ancak geçen ay sonuçlanabildi ve en sonunda ayrılıkları resmiyet kazandı. Yıllar içinde aşkları biten, maddi sorunlar da devreye girince yollarını ayıran çift herhangi bir aldatma ya da şiddet skandalıyla gündeme gelmedi.

Tori Spelling, boşanma davasının sonuçlanmasından sadece birkaç hafta sonra, eski eşi Dean McDermott ile olan anne babalık ilişkisi için minnettarlığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu verdiği röportajda "Ailelerin ebeveynleriyle yaşadıkları korkunç hikayeleri izledim ve dehşete kapıldım. Onlar aranızdaki sevginin büyüklüğüyle dünyaya getirdiğiniz çocuklar” dedi ve kendi eski eşiyle bu sorunları aşabildiği için minnettar olduğunu dile getirdi.

"BAŞKALARININ BOŞANMA HİKAYELERİ BENİ ÇOK KORKUTMUŞTU"

"Birbirimizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Her zaman boşanmalarla ilgili korku dolu hikayeleri okumuştum. Bizimki çok kolay ve sevgi dolu olduğu için şok oldum” diyen Tori Spelling’in Dean McDermott'la evliliğinden 18 yaşında Liam, 17 yaşında Stella, 14 yaşında Hattie, 13 yaşında Finn ve 8 yaşında Beau adında 5 çocukları var.

Hâlâ aile yemekleri yediklerini ve çocuklarla birlikte her şeyi birlikte yaptıklarını söyleyen Tori Spelling bunun çocuklarını çok mutlu ettiğini belirtti.

Ünlü oyuncu geçen ay da katıldığı bir yayında "Söylemeliyim ki, çocuklar, bu hiç söylenmemiş bir şey - bu Hollywood'daki en kolay boşanmalardan biriydi. Hatta Hollywood'u çıkarın. Bu tarihin en kolay boşanmalardan biri” demişti.

ONA HEP "BEBEĞİM" DİYE SESLENMİŞTİ... ŞİMDİ NE DİYECEĞİNİ BİLE BİLMİYOR

Tori Spelling eski kocasıyla o kadar iyi anlaşıyor ki bir keresinde McDermott için kullandığı takma isim söz konusu olduğunda eski alışkanlıklarının zor öldüğünü itiraf etmişti.

"Bunu yaşayan var mı bilmiyorum ama ona hiç 'Dean' demedim. Ona 20 yıldır 'bebeğim' diyorum, bu yüzden kendime 'Tamam, artık birlikte değilsiniz' diye hatırlatmak zorunda kalıyorum.”