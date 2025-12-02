Boşandıktan sonra aklı başına geldi... Eski karısına 'yapıştı', peşini bırakmıyor... Aşk hayatını kendi elleriyle bitirdi!

Haberin Devamı

Ama bunun dozunu da ayarlamak gerek belli ki.

Boşanmanın ardından bazen eski eşler yeniden bir araya gelebilir. Yine de genellikle her ikisi de kendi yollarına gider ve yeni hayatlar kurar... Belki yeniden evlenirler belki de yalnız kalırlar...

Eğer yeniden bir araya gelmiyorlarsa en sağlıklısı ikisinin de aradaki mesafeyi koruması. Çünkü eğer böyle olmazsa ikisi de geçmişten kopup bir adım yol alamaz...

ESKİ KARISINDAN UZAKLAŞAMIYOR

Tıpkı ikinci karısı Jennifer Lopez ile boşanması çok konuşulan Ben Affleck gibi. Ama bu hikayede söz konusu olan Affleck ile Lopez'in ilişkisi değil...

Affleck ile bir önceki karısı, üç çocuğunun annesi Jennifer Garner'ın ilişkisi!

Magazin dünyasını takip edenlerin çok iyi bildiği gibi Affleck ile Garner'ın 10 yıllık evliliği aldatma nedeniyle bitti. Üstelik aldatan taraf Affleck'in ta kendisiydi...

Hem de Garner'a çocuklarının dadısıyla ihanet etti.

Arada başka ilişkiler yaşasa da sonunda 2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldığı Jennifer Lopez ile evlendi. O da yürümeyince yuva iki yılda dağıldı.





NE ZAMAN BAŞI SIKIŞSA SOLUĞU ONUN YANINDA ALIYOR

Affleck, Lopez ile evliliklerinin en sorunlu döneminde Jennifer Garner ile ilişkisini iyice yakınlaştı. Tabii ki hem dost hem de çocuklarının babası olarak. Bazı iddialara göre de onunla yeniden bir araya gelme arzusuyla. Ama bunun olması ihtimal dahilinde değil.

Çünkü Garner, bir süredir John Miller ile gayet mutlu bir ilişki sürdürüyor. Eski kocası Affleck'e dönmesinin bir yolu yok bir başka deyişle.

Ama hem görünüşe hem de iddialara göre Ben Affleck, bir türlü eski karısı ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner'dan kopamadı.

Yorumlara göre ona "yapışık" bir hayat yaşıyor.





YEMEĞE ESKİ KAYNANA BİLE GİTTİ

Son olarak da Şükran Günü'nü eski karısı Garner ve ondan dünyaya gelen çocukları 19 yaşındaki Violet, 16 yaşındaki Seraphina ve 13 yaşındaki Samuel ile birlikte geçirdi. Ki zaten eski eşler çocuklarının hatırına özel günleri birlikte geçirmeye özen gösteriyorlar.

Diğer yandan bakıldığındaysa Affleck için eski karısıyla bunca yakın olmasının büyük bir sakıncası var. Çünkü eğer böyle giderse kendine yeni bir hayat kuramayacak.

Yani bir sevgili ya da eş bulamayacak. Bulsa bile bu koşullarda ilişkisinin yürümesi imkansız hale gelecek.

Uzun sözün kısası Affleck'in eski karısı Jennifer Garner'a olan bu abartılı yakınlığı, aşk hayatını bile bitirecek.

Eski çifte yakın kaynaklara bakılırsa Ben Affleck, bu yılki Şükran Günü yemeğinde Jennifer Garner ve çocuklarıyla buluşurken yanında annesini de getirdi. Yani boşanmalarına rağmen, eski gelin ve eski kaynana da gayet iyi geçiniyor.

Boşanmalarının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen Ben Affleck'in annesi de eski gelini Jennifer Garner ile bağlarını koparmadı.





BU KOŞULLARDA YENİ SEVGİLİ BULMASI ZOR

Bu durum bir açıdan iyi olsa da başka bir açıdan bakıldığında Affleck'in hayatına girebilecek herhangi birinin kendini sürekli Garner ile kıyaslamasına yol açacak.

Bir anlamda Garner, Ben Affleck'in aşk hayatının "Aşil topuğu".. Şu andaki duruma göre de Affleck kendi kendini tam da oradan yaralamış görünüyor.

Bu konuda konuşan bir kaynak, "Ben, eski karısı Jennifer'ın kapısına gayet rahat bir şekilde gidiyor. Bazen moralini düzeltmek için bazen de nasihat almak için sırtını hep ona dayıyor. Günün birinde Ben ile flört edecek olan her kadın, asla yenemeyeceği bir hayaletle mücadeleye girişmek zorunda kalacak" diye konuştu.

Yine bu kaynaklara göre Ben Affleck ile Jennifer Garner, eski romantik ilişkilerine dönmedi. Ama dışarıdan bakıldığında durumun böyle algılanmasına neden olan birçok da ayrıntı var.

Bir dönem Garner'ın sevgilisi John Miller'ın, onun eski kocasıyla yakınlığından rahatsız olduğu konuşulmuştu. Fakat yeni gelen haberlere göre o da Jennifer Garner için ailenin özellikle de çocuklarının her şeyden önce geldiğini öğrendi... Onun hayata bakışını kabullendi.

Garner, John Miller ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşıyor. Onun eski kocası Ben Affleck'e zor anında destek olması, dostça ilişki sürdürmesi önceleri Miller'ı rahatsız etti. Ama sonunda o da Garner'ın hayata bakışını kabullendi.





Garner, ilk evliliğini 2000 ile 2004 arasında Scott Foley ile yaptı... Ondan boşandıktan sonra 2005 ile 2018 arasında Ben Affleck ile evli kaldı... Affleck onu aldatınca boşandılar. Ama eski eşler dost kalmayı tercih etti.