Evliya Aykan kimdir, kaç yaşında?

Evliya Aykan, 31 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari’de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunun bir kısmı Hakkari’de bir kısmı Van’da geçti. 13 yaşında tanıştı tiyatroyla. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu süreçte konservatuvara hazırlandı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra İstanbul’a taşındı, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. 2017 yılında ise BKM Mutfak ailesine katıldı. Çeşitli devlet ve özel tiyatrolarda oynayan Evliya Aykan, ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Behzat Ç. dizisi ile yaşamış daha sonra ise Gülizar dizisinde rol almıştır.

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