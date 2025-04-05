Evliya Alkan: Yılmaz Erdoğan beni kovdu

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Aykan, “Çok Güzel Hareketler”in seçmelerine ilk girdiğinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Yılmaz Erdoğan beni hiç sevmedi, hatta kovdu. ‘Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun’ demişti. Haklıydı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı.”

Evliya Aykan, “Çok güzel bir kız arkadaşım var. Bu yüzden yargılanıyorum. İnsanlar ‘Nasıl bir günah işledin de Evliya ile berabersin’ ya da ‘Nasıl bir sevap modeli bu’ gibi şeyler yazıyor. Asude’nin (Kızanlık) bu durum hiç umurunda değil. Sosyal medyadan tanıştık. 2-3 yıl içinde evleniriz” dedi.