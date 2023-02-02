Evlilikteki kriz bÃ¼yÃ¼dÃ¼, ihanet belgelendi

Haberin DevamÄ±

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Â Nalan, Billur ve Hayri'nin akÅŸam yemeÄŸine beklenmedik bir ÅŸekilde Sedat da dahil oldu. SipariÅŸ vermek iÃ§in masadan kalkan Hayri, Sedat'a yakalanmaktan son anda kurtuldu.

KoroÄŸlu KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gelen mektuplar Rafet'i tedirgin etse de, Hafize ustaca bir manevra ile Nalan'Ä± kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±.

Nalan'a hesap soran Sedat, karÄ±sÄ±nÄ± mekandan apar topar Ã§Ä±kardÄ±. Ä°kilinin tartÄ±ÅŸmasÄ± kÃ¶ÅŸke geldiklerinde de devam etti.

Sedat'Ä±n Nalan'a gÃ¼venmediÄŸini sÃ¶ylemesi bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son nokta oldu. Nalan, bir yabancÄ±dan farksÄ±z gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kocasÄ±nÄ± gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸtirdi.

Sen bu evlilikte mutsuzluktan baÅŸka bana ne verdin?

Ã–fkeden deliye dÃ¶nen Sedat, Nalan'a tokat atmak Ã¼zereyken odaya giren Muzo, yaÅŸanacaklara engel oldu.

Haberin DevamÄ±

Senin o elini kÄ±rarÄ±m Sedat!

Annesinin hatrÄ± iÃ§in bile olsa Sedat'a daha fazla tahammÃ¼l edemeyeceÄŸini fark eden Nalan, yeni hayatÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±.

Nalan, Hayri ile kahvaltÄ±ya gitmeden Ã¶nce Hafize'ye de eÅŸyalarÄ±nÄ± toplamasÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bana el kaldÄ±ran bir adamÄ±n yanÄ±nda kalmamÄ± ister misin? Ä°stemezsin deÄŸil mi? O yüzden biz, bize yakÄ±ÅŸanÄ± yapacaÄŸÄ±z. Bu evden gideceÄŸiz.

Cavit, bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan GÃ¼lcihan'Ä± doktora gitmeye ikna etti.

Nalan ile Billur'un konuÅŸmalarÄ±nÄ± Sedat'a yetiÅŸtiren Ä°pek, Sedat'Ä± avucuna almak iÃ§in yeni hamleler yaptÄ±.

Çok zor bir iÅŸ yapÄ±yorsunuz. Sizin moralinizin yüksek olmasÄ± lazÄ±m...

Billur'u konuÅŸmak iÃ§in odasÄ±na Ã§aÄŸÄ±ran Sedat, "Nalan'Ä±n benimleyken mutsuz olduÄŸundan haberin var mÄ±ydÄ±?" diye sordu. Sedat, Billur'u kendisine 'bey' demesi konusunda da uyardÄ±.

Bir daha arkamdan iÅŸ çevirirsen kendine baÅŸka bir iÅŸ bak. Hem ekmeÄŸimizi ye, hem ihanet et!

Nalan ile Hafize'nin konuÅŸmalarÄ±nÄ± duyan DÃ¶ndÃ¼, onlarÄ±n herkesten habersiz bir ÅŸekilde kÃ¶ÅŸkten ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±.

DÃ¶ndÃ¼'den duyduklarÄ± nedeniyle tedirgin olan GÃ¼lcihan, odaya giderek gelininin aÄŸzÄ±nÄ± aradÄ±.

Haberin DevamÄ±

Billur ile buluÅŸmak iÃ§in evden Ã§Ä±kan Nalan, kapÄ±da Muzo ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. AkÅŸam Ã¶nce Sedat ile konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Nalan, ev ahalisi ile vedalaÅŸtÄ±ktan sonra kÃ¶ÅŸkten ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n haberini verdi.

Nerede olursan ol, ne yaÅŸarsan yaÅŸa ben hep burada olacaÄŸÄ±m...

Selen'den habersiz bir ÅŸekilde Emir ile konuÅŸmaya giden Levent, onu karÄ±sÄ±ndan uzak durmasÄ± konusunda uyardÄ±.

Selen ile aramÄ±zÄ± açmaya çalÄ±ÅŸtÄ±n ama olmadÄ±. Neden olmadÄ± biliyor musun? Çünkü biz Selen ile birbirimizi senin gibi zavallÄ±lara paye vermeyecek kadar çok seviyoruz...

Sedat'Ä±n akÅŸam yemeÄŸine gelmemesi GÃ¼lcihan'Ä± sinirlendirdi. Evdeki gerilimin Rafet'e yansÄ±masÄ±na engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¼lcihan, Ã§ocuklarÄ±nÄ± Sedat'Ä± getirmeleri iÃ§in otele gÃ¶nderdi.

AsistanÄ± Ä°pek ile baÅŸbaÅŸa bir gece geÃ§iren Sedat; Muzo, Selen ve Levent'i karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu.

Haberin DevamÄ±

ZamansÄ±z yÃ¼zleÅŸmede sÃ¼rpriz bir isim daha vardÄ±: Nalan!

Â

Â CAMDAKÄ° KIZ'IN 68. BÃ–LÃœM FRAGMANINI Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Â