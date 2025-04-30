Evliliklerinin sallantıda olduğu söyleniyordu… Ünlü çifte bir şok daha: Kocasının memleketine girişi yasaklanabilir!

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İnsan hakları alanında uluslararası çalışmalar yürüten Amal Clooney Trump’ın imzaladığı bir kararname yüzünden kocası George Clooney’nin memleketi ABD’ye girmekten mahrum kalabilir…

Amal Clooney, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a karşı açılan savaş suçları davasında mahkemeye hukuki danışmanlık yapmıştı.

Ancak Amal Clooney’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki çalışmaları onun gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

Financial Times'ın haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı, aralarında Amal Clooney'nin de bulunduğu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hukuki danışmanlık yapan avukatları, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında imzaladığı bir kararname nedeniyle yaptırımlarla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

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Kararnamede "Amerika ve yakın müttefikimiz İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu iddia etmektedir. UCM, meşru bir temele dayanmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de dâhil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmış, ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkararak yetkisini kötüye kullanmıştır” denirken “Sorumlu olanlara somut ve önemli sonuçlar uygulayacaktır; bunlardan bazıları mülk ve varlıkların bloke edilmesinin yanı sıra UCM yetkilileri, çalışanları ve temsilcileri ile bunların birinci dereceden aile üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişlerinin askıya alınmasını da içerebilir” deniyor.

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Yani Amal Clooney sadece ABD’ye girememekle deil bu ülkede herhangi bir mülk ya da başka bir varlık edindiyse bunları da kaybetme riskiyle karşı karşıya…

George Clooney Amerikan vatandaşı ve iki küçük çocukları olan çiftin ABD'de mülkleri var. Çift çoğunlukla Fransa’da ikamet ediyor ancak şu anda George Clooney’nin işleri için New York’talar.

Amal Clooney hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde avukatlık yapıyor. 47 yaşındaki ünlü avukat Lübnan'da doğdu ancak İngiltere'de büyüdü ve İngiliz vatandaşı.