Evliliklerini ‘ayrılarak’ kurtardılar… Şimdi onlardan mutlusu yok!

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Elbette bu alışılmış kalıpların dışına çıkarak evliliklerini uzun yıllar boyunca mutlu mesut sürdüren ünlü yıldızlar da yok değil.

Gençlik yıllarından ve kariyerlerinin başlangıçlarından beri birlikte olan, meslekleri için karşılıklı fedakarlıklar yapmaktan kaçınmayan ve ailelerini birlikte büyütüp artık torun sahibi olacak yaşlara gelen ünlü çiftlerin bunu başarmak için geçtiği yollar ise genellikle epey zorlu… Ben Stiller ve Christine Taylor çifti ünlüler dünyasında zoru başararak evliliklerinde çeyrek asrı devirdiler

ÇEYREK ASIRLIK MUTLULUĞUN BEDELİ…

Gençlik yıllarında Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart ve Amanda Peet gibi ünlü güzellerle aşk yaşayan sonra da gönlünü bir başka meslektaşına kaptıran Ben Stiller da bu isimlerden biri.

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Birlikte kamera karşısına geçtikleri bir dizinin setinde tanışan Stiller ve 25 yıllık karısı Christine Taylor yarım asırdır devam eden mutlu evliliklerini aslında “ayrılıklarına” borçlu.





YUVALARINI “AYRILARAK” KURTARDILAR

Tanıştıktan bir yıl sonra hayatlarını birleştirmeye karar veren çift yıllardır Hollywood’un parmakla gösterilen evliliklerinden birini yaşarken, yuvaları dağılmasın diye sıra dışı bir yol bulup ayrılmaya karar vermişlerdi.

Bu tuhaf tercih “insan elindekinin değerini onu kaybetmeden anlamaz” misali Ben Stiller ve Christine Taylor çiftinin işine yaramış ve evliliğini kurtarmış.

İlişkilerinde kriz yaşayan ünlü çift alışılmadık bir yöntem deneyerek evliliklerini ayrılarak kurtardılar

Bu tuhaf hikâyede de Ben Stiller’a düşen 3 yıllık ayrılığın ardından eşi Christine Taylor'ın kalbini tekrar kazanmak olmuş.

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EVLİLİĞE ÜÇ YILLIK MOLA

Stiller ve Taylor 17 yıllık evliliklerinin ardından 2017'de ayrıldılar ve 2020’de, koronavirüs pandemisi sırasında birbirlerine yeniden aşık olmuşlar.

59 yaşındaki usta aktör The New York Times'a verdiği röportajda bu ayrılık sürecini “Ayrıldığımızda, ilişkimizin bizim için anlamını, evliliğimin geçmişini ve geleceğini ve aile birliğimizi ne kadar sevdiğimi anladım” diyerek anlatıyor.





Gözden Kaçmasın Aşk acılarını birbirlerinin kollarında unutmak için sevgili olmuşlar: 23 yıllık evlilikleri hâlâ sapasağlam Haberi görüntüle

HERKESİN KÂBUSU “COVID” ONLARI KURTARDI

Ayrı kaldıkları bu üç yıl boyunca karısıyla aslında birbirlerine bağlı kalmaya devam ettiklerini ve gerçekte boşanmayı hiç aklından geçirmediğini itiraf eden Ben Stiller “Covid hepimizi aynı evde bir araya getirdi” diyor.

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Salgın sırasında şu anda 22 yaşında olan kızları Ella ve 19 yaşındaki oğulları Quinlin'le birlikte bir yıl boyunca aynı eve kapanan ünlü çift birbirlerinin ve bu evliliğin değerini anlayıp kaldıkları yerden devam kararı almışlar.

Çift ayrılık yaşadıkları dönemde bile çocukları için sık sık bir araya geliyordu

Ben Stiller “O korkunç Covid günlerine” minnettar çünkü aslında çeyrek asırlık yuvasının devamını sağlayan gerçekte bu olmuş…

“BÜYÜK SEVGİ VE SAYGIYLA AYRILMA KARARI ALDIK”

Çift 17 yıllık evliliklerinin ardından 2017’de “Birbirimize ve bir çift olarak birlikte geçirdiğimiz 18 yıla duyduğumuz büyük sevgi ve saygıyla ayrılma kararı aldık. Önceliğimiz çocuklarımızı sadık ebeveynler ve en yakın arkadaşlar olarak yetiştirmek olmaya devam edecek. Medyanın şu anda mahremiyetimize saygı göstermesini rica ediyoruz” ortak açıklamasıyla ayrılıklarını duyurmuştu. Ünlü çiftin kızları da anne ve babasının yolundan gidip oyuncu oldu

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KIRIK KALPLERİNİ BİRBİRLERİNİN KOLLARINDA TAMİR EDECEKLERDİ…

Bu büyük aşkın başlangıcı da oldukça ilginç bir şekilde yaşanmıştı... Ben Stiller ve eşi Christine Taylor tanıştıklarında değil evlilik, ciddi bir birliktelik bile akıllarına yoktu.

“Biraz görüşür, kendi yollarımıza gideriz” diye düşünen Ben ve Christine, bir önceki sevgililerinden birlikte olarak intikam almayı düşünmüş, bu yüzden de yaşadıkları duyguları ciddiye bile almamıştı. Ünlü çift ilişkilerinin ilk döneminde yaşadıkları duyguları ciddiye almamıştı ancak sonunda birlikte 25 yılı devirdiler

BİRLİKTE GEÇİRDİKLERİ O YAZDAN SONRA KARARI ÇOKTAN VERMİŞLERDİ

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Yani ikisi de onları üzen, kalplerini kıran bir önceki aşklarını birbirlerinin kollarında unutmak istemişti. Birlikte çalıştıkları projenin ardından Ben Stiller, Christine Taylor’ı, yaşadığı New York’a çağırmış, “Gelsene, biraz takılırız” demişti. Niyetleri gerçekten de biraz takılmaktı ama Christine Taylor o yazın tamamını New York’ta Ben Stiller’la geçirecekti.

“Geldim ve dönemedim” diye anlatıyor o günlerini güzel oyuncu. Hiç akıllarında olmayan bu sürpriz aşk, 2000 yılında Stiller’ın kariyerinin en önemli yapımlarından Meet The Parents’ın (Zor Baba) setinde bambaşka bir çehreye bürünecekti. Christine Taylor evliliklerinin ilerleyen yıllarında kariyerini ikinci plana atsa da çift birçok filmde birlikte rol aldı

FİLM SETİNDE FİLM GİBİ BİR AN YAŞADILAR

Ben Stiller sete kendisini ziyarete gelen Christine Taylor’ın karşısında bir anda dizlerinin üstüne çökmüş ve herkesin içinde ona evlenme teklif ederek hayatının sürprizini yaşatmıştı.

İşte tıpkı filmlerdeki gibi başlayan bu evlilik hem yıllar hem de yaşadıkları ayrılığa dayanıp en sonunda 25 yılı devirmeyi başardı…