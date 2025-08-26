Evlilik ufukta çoktan göründü… Ama önce milyonlarını garanti altına alacak: Bir değil iki imza atmalısın aşkım!

Haberin Devamı

Hollywood’un en büyük yıldızlarından Tom Cruise, yeni sevgilisi Ana de Armas'la çok mutlu.

Katie Holmes’dan boşandıktan sonra kalbi hep boş kalan usta aktör yıllar sonra sinema dünyasının en güzel kadınlarından biri olarak anılan Kübalı yıldız Ana de Armas’a gönül verdi.

İkili başlarda sürekli Londra’da görüntüleniyor, Cruise’un özel helikopteriyle bir yerlere gidip geliyordu. Bunun başta iş için olduğu sanıldı.

Tom Cruise’un yeni filminde rol vermek istediği Ana de Armas’a bu yüzden yaklaştığı söylense de ikilinin aslında yeni bir aşka yelken açtıkları anlaşıldı.

El ele yakalanan, sonra da baş başa çıktıkları yat tatilinde görüntülenen çiftin ilişkisinin hızlıca ilerlediği ve evlenmek istedikleri iddia ediliyor.

Basına yansıyan bir diğer iddiaya göre Tom Cruise evlenip bir de çocuk yapmak istediği ana de Armas’ın önüne demir gibi sağlam bir evlilik sözleşmesi koymaya hazırlanıyor.

600 milyon doları aşan servetini ve özel hayatıyla ilgili birçok detayı korumak isteyen Tom Cruise çok aşık olsa da önce kendini güvenceye almadan evlenmeye niyeti yokmuş gibi gözüküyor.

Detayları çoktan belli olan ve kağıda dökülen anlaşmanın çift nişanlandıktan sonra Ana de Armas’ın önüne konacağı söyleniyor.

Tom Cruise’un yakın çevresinden kaynaklar ise bu evlilik anlaşmasının sebebinin sadece para olmadığını söylüyor…

"O bir kontrol manyağı ve hayatının her ayrıntısını titizlikle yönetiyor. Ona yakın olan herkesin gizlilik sözleşmeleri ve benzeri şeyler konusunda imzalaması gereken bir sürü evrak işi var, ancak evlilik bunu bambaşka bir boyuta taşıyor”.

Tom Cruise’un hepsi de meslektaşı olan Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes’la yaptığı üç evliliğin üçü de hüsranla sonuçlanmıştı.

2012’de Katie Holmes’dan ayrıldıktan sonra ciddi bir ilişki yaşamayan Tom Cruise bu yüzden de evliliğe biraz çekinerek yaklaşıyor. Söylenenlere göre de sevgilisini bu anlaşmayla ürkütmek istemiyor.

Nicole Kidman’la evliyken evlat edindikleri çocukları Connor ve Isabella artık yetişkin olan, Katie Holmes’dan doğan kızı Suri’yi ise yıllardır görmeyen ünlü oyuncu bir an önce Ana de Armas’la evlenip 65 yaşına gelmeden yeniden baba olmayı hayal ediyor…