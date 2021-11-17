Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölüme Jale'nin planı damga vurdu!

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Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölümü yayınlandı. Fox TV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Sergen’in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışan Azra'nın boşanma konusundaki kararı dikkat çekti. Ural ve Sanem arasındaki yakınlığın nereye varacağı ise merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölümde neler oldu?

Azra, Sergen’in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray’ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural’ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden habersizlerdir. Çolpan, Yıldırım’a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk’a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir. Güneş yaptığı bir planla Faruk’la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra’ya karşı son hamlesini yapar.