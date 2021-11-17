Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölüme Jale'nin planı damga vurdu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
İlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizerden önemli adımİlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizer'den önemli adım!#Pfizer
Kovid-19da son durum... Bakan Kocadan kapalı mekân ve kalabalık aile uyarılarıKovid-19'da son durum... Bakan Koca'dan "kapalı mekân" ve "kalabalık aile" uyarıları#Koronavirüs
Türk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybettiTürk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pjanicin fotoğrafı ülkeyi karıştırdı Kadro dışı kararı...Pjanic'in fotoğrafı ülkeyi karıştırdı! Kadro dışı kararı...#Miralem Pjanic
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Antalyada vahşet Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldüAntalya'da vahşet! Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldü#ANTALYA
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölüme Jale'nin planı damga vurdu!

#Evlilik Hakkında Her Şey#Fox Tv#Dizi
Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölüme Jalenin planı damga vurdu

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Salı akşamı seyirci karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey'in 9. son bölümünde Azra’ya karşı son hamlesini yapan Jale'nin oğlunu kaçırması damga vurdu. Güneş yaptığı bir planla Faruk’la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirirken, tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar.

Haberin Devamı

Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölümü yayınlandı. Fox TV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Sergen’in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışan Azra'nın boşanma konusundaki kararı dikkat çekti. Ural ve Sanem arasındaki yakınlığın nereye varacağı ise merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Evlilik Hakkında Her Şey 9. son bölümde neler oldu?

Azra, Sergen’in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray’ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural’ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden habersizlerdir. Çolpan, Yıldırım’a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk’a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir. Güneş yaptığı bir planla Faruk’la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra’ya karşı son hamlesini yapar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlilik Hakkında Her Şey#Fox Tv#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon