Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 8. son bölüme damga vuran mahkeme!

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Evlilik Hakkında Her Şey 8. son bölüm tek parça yayınlandı. Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Azra'nın Yıldırım'a büyük bir itirafta bulunacağı sırada evden gelen kadın sesi Azra'nın fikrini değiştirmesine neden oldu. Eylül’ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural’la yeni bir maceraya atılırken Sergen'in mahkemede Azra'dan boşanmak istemediğini söylemesi merak uyandırdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu?

Sergen’den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım’a sürpriz bir ziyarette bulunur. Bu esnada Koray, Melisa’yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa’nın tek çıkış yolu olan Azra’yla buluşması daha da zorlaşır. Eylül’ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural’la yeni bir maceraya atılır. Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım’dan beklenmedik bir teklif alır. Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden habersizdir.

Evlilik Hakkında Her Şey 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.