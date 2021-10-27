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Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6. son bölüme Azra ve Jale yüzleşmesi damga vurdu

#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Fox Tv
Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı 6. son bölüme Azra ve Jale yüzleşmesi damga vurdu

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından gündeme geldi. Salı akşamı izleyici ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey'in 26 Ekim tarihli 6. son bölümünde Azra, Sergen ile olanları çocuklara yansıtmamak için çaba gösterirken Jale ile yüzleşmesi dikkat çekti. Sergen'den boşanma kararı alan Azra'nın Yıldırım'la arasındaki eski defterlerin açılması ise merak uyandırdı. Tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar.

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Evlilik Hakkında Her Şey 7. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta 6. bölümü ile Fox TV'de sevenleri ile buluştu. Dizide bu hafta Azra’nın ailesinin peşine düşen Jale'nin Miray’a yaklaşması merak uyandırırken, Songül'ün ise Alpay'dan aldığı intikam ekranlara damga vurdu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu?

Azra, Sergen ve Jale’yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir. İş gereği Sergen’le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal alır. Bu esnada Azra’nın ailesinin peşine düşen Jale, Miray’a yaklaşacaktır. Yıldırım’la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir. Çolpan, iflasın eşiğindeyken Cevher Hukuk için tek çıkış yolunun Berksoy davası olduğunun farkındadır. Annesinin durumunu geç de olsa öğrenen Azra ise aile ve iş arasında zor bir karar vermek durumunda kalacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken Ceylan iyileşmiş olarak Arsen Hukuk’ta işine başlamış, kendisine ve Azra’ya saldırmayı kafaya koymuş Eşref’ten habersizdir. Eylül ise hakim karşısında Ural’la boşanmalarının lüzumsuz olduğunu ispat etmek için yeni bir oyuna girişecektir. Berksoy davası tarafların yüksek mücadelelerinden sonra sürpriz bir sonuca ulaşır. Günün sonunda tüm aile bir araya geldiğinde ise Azra herkesi şaşırtacak bir açıklama yaparak olayların seyrini değiştirecektir.

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Evlilik Hakkında Her Şey 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

 

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#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Fox Tv

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