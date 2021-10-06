Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Songül'ü şoke eden gerçek! Evlilik Hakkında Her Şey 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kovid-19da son gelişmeler... Bakan Kocadan kritik mesaj İster dışarıda, ister kapalı mekânda...Kovid-19'da son gelişmeler... Bakan Koca'dan kritik mesaj! İster dışarıda, ister kapalı mekânda...#Koronavirüs
Kesintiden sonra tartışmalar alevleniyor Eski çalışandan ses getirecek Facebook iddialarıKesintiden sonra tartışmalar alevleniyor! Eski çalışandan ses getirecek Facebook iddiaları#Facebook
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Sosyal medya kesintisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alan zannedilen kadar güvenli değilSosyal medya kesintisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alan zannedilen kadar güvenli değil#Ömer Çelik
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Bakan Kasapoğlu gençler için sahaya indiBakan Kasapoğlu gençler için sahaya indi#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
Çarpıcı rapor On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda görülür mucizeÇarpıcı rapor! On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda 'görülür mucize'#Koronavirüs Aşısı
G.Sarayın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar Rumen futbolcular abartılıyor yorumu...G.Saray'ın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar! "Rumen futbolcular abartılıyor" yorumu...#Galatasaray
Salgında korkunç gerçek açığa çıktı Çin aylar önce hepsini sipariş etmişSalgında korkunç gerçek açığa çıktı! Çin aylar önce hepsini sipariş etmiş#Koronavirüs
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Songül'ü şoke eden gerçek! Evlilik Hakkında Her Şey 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Gökçe Bahadır
Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Songülü şoke eden gerçek Evlilik Hakkında Her Şey 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen Evlilik Hakkında Her Şey'in 5 Ekim tarihli bölümünde Songül'ün Elçin'den çocuğu olduğunu öğrenmesi şok etkisi yarattı. Sergen gerçek yüzünü gören Yıldırım’a kendini ispat etmek için yeni stratejiler geliştirirken Ceylan'ın kocası tarafından bıçaklanması kadın cinayetlerine vurgu yaptı. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.

Haberin Devamı

Evlilik Hakkında Her Şey 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi oyuncuları kadrosunda barındıran dizi 5 Ekim Salı akşamı Fox TV'de seyirci karşısına çıktı. Dizide bu hafta Sanem'in Azra'ya Sergen'l ilgili bilmesi gerekenleri anlatacağı sırada aldığı tepki dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Sergen'in Azra'yı aldattığının ortaya çıkması şimdiden merak uyandırdı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlk duruşmaya bir gün kala, Alpay’ın kendilerinden sakladığı bilgilerin peşine düşen Azra ve Songül’ü hem heyecanlı hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Sergen, gerçek yüzünü gören Yıldırım’a kendini ispat etmek için yeni stratejiler peşindeyken, Yıldırım yıllar sonra belki de en son konuşmak isteyeceği kişi, Çolpan Cevher ile yüz yüze gelecektir. Alpay’a olan öfkesiyle intikam yolunda hızla yürüyen Songül’ü ise inanmakta güçlük çekeceği gerçekler bekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Gökçe Bahadır