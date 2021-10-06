Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Songül'ü şoke eden gerçek! Evlilik Hakkında Her Şey 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Evlilik Hakkında Her Şey 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi oyuncuları kadrosunda barındıran dizi 5 Ekim Salı akşamı Fox TV'de seyirci karşısına çıktı. Dizide bu hafta Sanem'in Azra'ya Sergen'l ilgili bilmesi gerekenleri anlatacağı sırada aldığı tepki dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Sergen'in Azra'yı aldattığının ortaya çıkması şimdiden merak uyandırdı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlk duruşmaya bir gün kala, Alpay’ın kendilerinden sakladığı bilgilerin peşine düşen Azra ve Songül’ü hem heyecanlı hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Sergen, gerçek yüzünü gören Yıldırım’a kendini ispat etmek için yeni stratejiler peşindeyken, Yıldırım yıllar sonra belki de en son konuşmak isteyeceği kişi, Çolpan Cevher ile yüz yüze gelecektir. Alpay’a olan öfkesiyle intikam yolunda hızla yürüyen Songül’ü ise inanmakta güçlük çekeceği gerçekler bekler.