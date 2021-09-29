Evlilik Hakkında Her Şey 2. son bölümde Sergen'den şok ihanet! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Gecenin maçı film gibi oldu Messinin gol sevincinde Mbappe detayı...Gecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...#Şampiyonlar Ligi
Hollanda dönüşü çarpıcı yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Hollanda dönüşü çarpıcı yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
İstanbulu kana bulayacaklardı Flaş gelişmeİstanbul'u kana bulayacaklardı! Flaş gelişme#Otogar
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Dünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölüDünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölü!#Ekvador
Kâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyorKâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyor!#La Palma
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Tarihe geçen gece Madridi devirdiler, Dirk Kuytı pişman ettiler...Tarihe geçen gece! Madrid'i devirdiler, Dirk Kuyt'ı pişman ettiler...#Şampiyonlar Ligi
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
Kırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem olduKırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem oldu#James Bond
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Evlilik Hakkında Her Şey 2. son bölümde Sergen'den şok ihanet! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı

#Evlilik Hakkında Her Şey#Fox#Sumru Yavrucuk
Evlilik Hakkında Her Şey 2. son bölümde Sergenden şok ihanet Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Evlilik Hakkında Her Şey 3. yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından ekranlara geldi. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey'in 28 Eylül tarihli 2. son bölümünde Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Azra'nın Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınandığı son bölümde Sergen'in Sanem'i öpmesi şoke etti. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey son bölümün özeti ve yeni bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm tek parça yayınlandı. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan dizi Fox TV ekranlarında salı akşamı 2. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizide bu hafta Songül, Alpay’a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvarken Yıllar sonra Yıldırım’la karşılaşan Sergen'in değişen tavırları dikkat çekti.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk’la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır.

Alpay’ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay’a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar. Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım’la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır. Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem’e şok edici bir sürpriz hazırlar.

Haberin Devamı

Sanem, ünlü rapçi Astek’in davasını Çolpan’a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan’ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir. Yıllar sonra Yıldırım’la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlilik Hakkında Her Şey#Fox#Sumru Yavrucuk