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Televizyon
Haber Giriş: 06.09.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları arasında kimler var? İşte, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu

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Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları arasında kimler var? İşte, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu

Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları arasında birbirinden önemli isim yer alıyor. BBC yapımı The Split isimli diziden uyarlanan Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu içerisinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya gibi isimler yer alıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları arasında kimler var? İşte, dizi hakkında detaylı bilgiler

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde konu olarak Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk

 

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