Haberin Devamı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra’nın, Çolpan’ın ve Sanem’in başına gelenler merakla takip ediliyor. Dizide Azra karakterine başarılı isim Gökçe Bahadır hayat veriyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları kimdir? İşte dizi hakkında bilgiler