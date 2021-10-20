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Evlilik Hakkında Her Şey 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüme Azra'nın planı damga vurdu!

#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Fox Tv
Evlilik Hakkında Her Şey 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Evlilik Hakkında Her Şey son bölüme Azranın planı damga vurdu

Evlilik Hakkında Her Şey 6. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı gibi oyuncuların yer aldığı salı akşamları izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey'in 19 Ekim tarihli son bölümünde Sergen'in ismini eşini aldatanlar listesinde gören Azra'nın kurduğu plan damga vurdu. Sevgilisi ile otelde buluşmaya gelen Sergen'in Azra'yı karşısında görmesi Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüme damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

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Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Yıldırım'ın, Azra'ya yıllar önce geçmişi ile anlatmadıklarını söylemesi heyecan yarattı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Azra'nın Sergen'den boşanmak istediğini söylemesi merak uyandırdı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır. Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer. Müvekkili Süreyya hanım da beklenmedik şekilde bu sürece dahil olur. Bunun yanı sıra, böylesine hassas ve zayıf olduğu bir zamanda Yıldırım’a yakın durmak istemese de ikili arasında bazı yüzleşmelerin yaşanması kaçınılmazdır.

Songül’ü anlaşmaya ikna etmek isteyen Alpay, Songül’le yüzleşecek fakat bu buluşma hiç beklenmedik bir noktaya varacaktır. Sergen ise yaşananların acısı ve Azra’yı kaybetme korkusuyla en yakın tehdit olarak gördüğü Yıldırım’ın üzerine gider. Bu esnada Ural’ın yapacağı bir teklif Sanem’i kararsız bırakacaktır. Çolpan’ın gizlediği bir başka gerçek ortaya çıkarken, Faruk’un bir itirafıyla aralarındaki ilişki yeni bir boyut kazanacaktır. Üç kız kardeşin yaşadıklarından uzaklaşmak isterken atıldıkları bir maceranın sonunda ise Azra’yı en büyük kâbusu beklemektedir.

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#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Fox Tv

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