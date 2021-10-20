Evlilik Hakkında Her Şey 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüme Azra'nın planı damga vurdu!

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Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Yıldırım'ın, Azra'ya yıllar önce geçmişi ile anlatmadıklarını söylemesi heyecan yarattı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Azra'nın Sergen'den boşanmak istediğini söylemesi merak uyandırdı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır. Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer. Müvekkili Süreyya hanım da beklenmedik şekilde bu sürece dahil olur. Bunun yanı sıra, böylesine hassas ve zayıf olduğu bir zamanda Yıldırım’a yakın durmak istemese de ikili arasında bazı yüzleşmelerin yaşanması kaçınılmazdır.

Songül’ü anlaşmaya ikna etmek isteyen Alpay, Songül’le yüzleşecek fakat bu buluşma hiç beklenmedik bir noktaya varacaktır. Sergen ise yaşananların acısı ve Azra’yı kaybetme korkusuyla en yakın tehdit olarak gördüğü Yıldırım’ın üzerine gider. Bu esnada Ural’ın yapacağı bir teklif Sanem’i kararsız bırakacaktır. Çolpan’ın gizlediği bir başka gerçek ortaya çıkarken, Faruk’un bir itirafıyla aralarındaki ilişki yeni bir boyut kazanacaktır. Üç kız kardeşin yaşadıklarından uzaklaşmak isterken atıldıkları bir maceranın sonunda ise Azra’yı en büyük kâbusu beklemektedir.