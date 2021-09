Evlilik Hakkında Her Şey 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümde şoke eden misafir!

Haberin Devamı

Evlilik Hakkında Her Şey 2. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fox TV'de yayın hayatına başlayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. bölümünde Azra'nın evliliğinde yaşanan sorunları heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. Cevher ailesinin babalarının final sahnesinde görünmesi ise şimdiden Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümünde yaşanacaklar için merak dolu anlara neden oldu.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY 1. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra’ya devredecektir fakat işler hiç de Azra’nın beklediği şekilde ilerlemez. Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar. Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır.