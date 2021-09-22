Evlilik Hakkında Her Şey 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümde şoke eden misafir!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcaonun galibiyeti getiren golü)Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcao'nun galibiyeti getiren golü)#Radamel Falcao
Bakan Çavuşoğlu ve ABDli mevkidaşı Blinkendan Afganistanda yakından çalışmaya devam vurgusuBakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu#Afganistan
Fiorentina 1 - 3 Inter (Maç özeti)Fiorentina 1 - 3 Inter (Maç özeti)#Inter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Göbeklitepedeki dikilitaşın replikasına ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ziyaret#Göbeklitepe
BM Zirvesi devam ederken Talibandan flaş hamleBM Zirvesi devam ederken Taliban'dan flaş hamle#Taliban
Afyonkarahisarda korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçtiAfyonkarahisar'da korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçti#Afyonkarahisar
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Evlilik Hakkında Her Şey 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümde şoke eden misafir!

#Evlilik Hakkında Her Şey#Gökçe Bahadır#Sumru Yavrucuk
Evlilik Hakkında Her Şey 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümde şoke eden misafir

Evlilik Hakkında Her Şey son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21 Eylül akşamı yayın hayatına başladı. e Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerinin anlatıldığı Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüme Cevher ailesine geçmişten gelen misafir damga vurdu. Dizinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanında ise Azra'nın eşiyle arasında geçen konuşma dikkat çekti. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.

Haberin Devamı

Evlilik Hakkında Her Şey 2. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fox TV'de yayın hayatına başlayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. bölümünde Azra'nın evliliğinde yaşanan sorunları heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. Cevher ailesinin babalarının final sahnesinde görünmesi ise şimdiden Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümünde yaşanacaklar için merak dolu anlara neden oldu.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY 1. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra’ya devredecektir fakat işler hiç de Azra’nın beklediği şekilde ilerlemez. Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar. Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlilik Hakkında Her Şey#Gökçe Bahadır#Sumru Yavrucuk