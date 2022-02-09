Evlilik Hakkında Her Şey 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüme Bora ve Yıldırım'ın sırrı damga vurdu

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Evlilik Hakkında Her Şey 18. son bölüm tek parça yayınlandı. Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Azra ve Günaş'in Vedat Parmaksız'la ilgili araştırma yapması heyecan dolu anlara neden oldu. Yıldırım’dan şüphelenen Sanem’in Bora'nın dolaplarını karıştırmasıyla bulduğu fotoğraf merak dolu anları ekranlara getirdi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Sanem'in Yıldırım'a tüm geçmişi bildiğini söylemesi damga vurdu.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Yıldırım ve Bora’nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım’dan şüphelenen Sanem’in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır. Azra’nın Songül’ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra’ya sürpriz bir yardımda bulunurlar.