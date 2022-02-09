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Evlilik Hakkında Her Şey 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüme Bora ve Yıldırım'ın sırrı damga vurdu

#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Televizyon
Evlilik Hakkında Her Şey 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Son bölüme Bora ve Yıldırımın sırrı damga vurdu

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Salı akşamları seyirci karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey'in 8 Şubat tarihli 18. son bölümünde Yıldırım ve Bora’nın geçmişlerindeki sır perdesi dikkat çekerken Azra’nın Songül’ü kurtarmak için Erman ve Çolpan ile birlik olması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final sahnesinde Sanem'in Yıldırım ve Bora'nın beraber fotoğraflarını bulması ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından yeni bölüm fragmanı seyirci ile buluştu. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.

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Evlilik Hakkında Her Şey 18. son bölüm tek parça yayınlandı. Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Azra ve Günaş'in Vedat Parmaksız'la ilgili araştırma yapması heyecan dolu anlara neden oldu. Yıldırım’dan şüphelenen Sanem’in Bora'nın dolaplarını karıştırmasıyla bulduğu fotoğraf merak dolu anları ekranlara getirdi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Sanem'in Yıldırım'a tüm geçmişi bildiğini söylemesi damga vurdu.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Yıldırım ve Bora’nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım’dan şüphelenen Sanem’in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır. Azra’nın Songül’ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra’ya sürpriz bir yardımda bulunurlar.

 

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#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Televizyon

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