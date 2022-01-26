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Evlilik Hakkında Her Şey 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüme Sergen'in ofisi alması damga vurdu!

#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Televizyon
Evlilik Hakkında Her Şey 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Evlilik Hakkında Her Şey son bölüme Sergenin ofisi alması damga vurdu

Evlilik Hakkında Her Şey son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İki haftalık aranın ardından ekran macerasına devam eden Evlilik Hakkında Her Şey'in 25 Ocak tarihinde seyirci karşısına çıkan 16. son bölümünde Sergen ve Azra arasında sinirler iyice gerilirken, Hızır'ın Ece'yi kaçırması da dikkat çeken gelişmelerden oldu. Dizinin final anında Arsen Cevher Hukuk'u alan kişinin Sergen olması ekranlara damga vurdu. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde yaşananlar ve 17. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

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Evlilik Hakkında Her Şey 16. son bölüm tek parça yayınlandı. Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey'in bu haftaki bölümünde Sergen'in yalanını öğrenen Azra'nın duruşmada tüm gemileri yakması çarpıcı gelişmelerden oldu. Bora’nın sürpriz ortaklığının Sergen çıkması da haftanın en büyük sürprizleri arasında yer aldı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Bora ve Sanem arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora’nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk’taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır’ın Ece’yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra’nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra’nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra’dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece’nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…

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#Evlilik Hakkında Her Şey#Dizi#Televizyon

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