Evlilik gerçekti! Green Card iddiasına cevap

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GREEN CARD İDDİASI

Tuba Ünsal ile Serdar Turan’ın ilişkinin ünlü işadamının Çılga Yeşilyaprak’la boşanma sürecinin yılan hikâyesine dönmesi nedeniyle bittiği öne sürülmüştü. İddiaya göre Turan, Yeşilyaprak’ın Green Card alabilmesi için onunla 2019 yılında formaliteden evlilik yaptı. 2021’de ise Green Card süreci devam ettiği için Serdar Turan’ın boşanma sürecini beklemeye aldırdığı iddia edildi. Ünsal da bunun üzerine ilişkisine son verdi.



TUBA ÜNSAL’DAN DAVA ÖNCESİ AŞK PAYLAŞIMI

◊ Çılga Yeşilyaprak, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla bu iddialara yanıt verdi. Serdar Turan’la evliliğin formalite değil gerçek olduğunu vurgulayan Yeşilyaprak’ın avukatı şu ifadeleri kullandı: “Boşanma davası Mayıs 2022’de açılmıştır. Tuba Ünsal, müvekkilim ile eşinin aile konutunda çekilmiş bir fotoğrafı ‘2021 bana aşkı getirdi’ başlığıyla sosyal medyada paylaşarak, Serdar Turan ile ilişkisi olduğunu Türkiye’ye duyurmuştur. Müvekkil, karşılaştığı zorbalık üzerine Turan’a karşı dava açmıştır.”

