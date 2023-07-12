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Evlilik gerçekti! Green Card iddiasına cevap

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Çılga Yeşilyaprak#Green Card
Evlilik gerçekti Green Card iddiasına cevap
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Çılga Yeşilyaprak, Tuba Ünsal’la ilişkisi sona eren Serdar Turan’la formalite evliliği yaptığı iddialarına avukatı aracılığıyla yanıt verdi. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Yeşilyaprak, Tuba Ünsal ve Serdar Turan’ın ilişkisinin boşanma davası açılmadan 1 yıl önce başladığını iddia etti.

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GREEN CARD İDDİASI
Tuba Ünsal ile Serdar Turan’ın ilişkinin ünlü işadamının Çılga Yeşilyaprak’la boşanma sürecinin yılan hikâyesine dönmesi nedeniyle bittiği öne sürülmüştü. İddiaya göre Turan, Yeşilyaprak’ın Green Card alabilmesi için onunla 2019 yılında formaliteden evlilik yaptı. 2021’de ise Green Card süreci devam ettiği için Serdar Turan’ın boşanma sürecini beklemeye aldırdığı iddia edildi. Ünsal da bunun üzerine ilişkisine son verdi.

TUBA ÜNSAL’DAN DAVA ÖNCESİ AŞK PAYLAŞIMI
◊ Çılga Yeşilyaprak, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla bu iddialara yanıt verdi. Serdar Turan’la evliliğin formalite değil gerçek olduğunu vurgulayan Yeşilyaprak’ın avukatı şu ifadeleri kullandı: “Boşanma davası Mayıs 2022’de açılmıştır. Tuba Ünsal, müvekkilim ile eşinin aile konutunda çekilmiş bir fotoğrafı ‘2021 bana aşkı getirdi’ başlığıyla sosyal medyada paylaşarak, Serdar Turan ile ilişkisi olduğunu Türkiye’ye duyurmuştur. Müvekkil, karşılaştığı zorbalık üzerine Turan’a karşı dava açmıştır.”

Evlilik gerçekti Green Card iddiasına cevap



 

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#Tuba Ünsal#Çılga Yeşilyaprak#Green Card

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