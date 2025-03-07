İnsan bu şekilde ancak sevgilisine sarılır... Evlilik tarihe karıştı ama ihanet acısı içini kemiriyor

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2000'lerin başında yarım kalan aşklarını 2022'de evliliğe götüren onu da yürütemeyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen boşandılar. Ama belli ki Lopez açısından hesaplaşma hala bitmedi...

O görüntüleri hatırlarsak...

Dünyanın büyük bir merakla izlediği o görüntülerde Ben Affleck, eski eşi ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile gayet samimi bir şekilde görülüyor.. Yüzündeki gülücükler bir yana Affleck, eski karısına insanın ancak sevgilisine sarılabileceği gibi sarılıyor.

Jennifer Lopez'e yakın kaynaklara göre bunları bütün meraklılar gibi Jennifer Lopez de gördü. Bu kaynaklara bakılırsa Lopez'in bu görüntülerle ilgili olarak hissettiği bir duygu var: İhanet..

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EVLİYKEN DE YAKINLIKLARI YÜZÜNDEN KISKANÇLIKTAN DELİRİYORDU

JLo'ya yakın kaynakların belirttiğine göre ünlü yıldız boşanmanın ardından eski kocası Ben Affleck'in nasıl da hemen Jennifer Garner ile samimi olduğunu ve hayatını yoluna koyduğunu görmekten çok da hoşlanmadı.

Aslına bakılırsa bunun da bir nedeni var elbette.

Affleck ile Garner, 10 yıllık evliliklerini ihanet yüzünden bitirdiler. Affleck, Garner'ı üç çocuğunun dadısıyla aldattı ve gösterdikleri bütün çabalara rağmen evliliği kurtaramayıp boşandılar.

Fakat kaderin garip bir cilvesiyle Garner ile Affleck boşandıktan sonra çok iyi geçinmeye başladılar. Çocukları hatırına sık sık görüşen ikilinin yakınlığı da evlilikleri sırasında Jennifer Lopez'i kuşkulandırıyor hatta kıskançlıktan delirmesine neden oluyordu.

YAKINLIKLARI ONU HEM KIZDIRDI HEM YARALADI

Garner ile Affleck'in yanlarında çocukları da varken birbirlerine gösterdikleri yakınlık ve anlamlı bakışları Jennifer Lopez'in kafasında binlerce soru işareti uyandırmıştı.

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Daha o sırada kocası Affleck'in kendisini eski karısıyla aldattığını düşünmeye başladı. Hata söylenenlere göre derin bir kıskançlık içine girmişti.

Resmen boşanmalarının üzerinden sadece birkaç ay geçtikten sonra Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner ile sergilediği yakınlık Lopez'i işte bu yüzden hem daha fazla yaralıyor hem de kızdırıyor.

Diğer yandan yakınlarına bakılırsa Jennifer Lopez artık Ben Affleck defterini tamamen kapatıp geleceğine yönelmeli. Aslında kendisi de buna benzer açıklamalar yapmış olsa da belli k Jennifer Lopez henüz boşanmanın etkilerini üzerinden atamamış.

Jennifer Garner ile Ben Affleck'in çocuklarıyla birlikte paintball oynadıkları sırada sergiledikleri samimiyet, Lopez'de ihanete uğradığı duygusu yarattı iddialara göre.

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Garner ile Affleck'in evliliği de aldatma yüzünden bitmişti... İddialara göre Affleck, karısını, üç çocğunun dadısıyla aldatmıştı.