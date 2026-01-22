Evlilik biter, vefa kalır… Ayrıldığı karısı kanser olunca başucundan hiç ayrılmadı

Haberin Devamı

The Real Housewives of Beverly Hills dizisinin eski oyuncusu ve efsane şarkıcı John Mellencamp’ın kızı olan Teddi Mellencamp birkaç yıl önce ölümcül cilt kanseri melanomaya yakalanmıştı.

ÖNCE ÖLÜMCÜL CİLT KANSERİNİ YENDİ, SONRA KOCASINDAN AYRILDI

Yoğun tedaviler ve geçirdiği peş peşe ameliyatların ardından kanseri yenen ünlü oyuncu tam iyileştikten sonra 2024’te üç çocuğunun babası Edwin Arroyave’den ayrılmıştı.

Karısının cilt kanseriyle verdiği mücadeleyle ilgili paylaşımlar yapan ve onu kahraman bir savaşçıya benzeten Edwin Arroyave ve Teddi Mellencamp’ın ayrılığı herkesi şaşırttı. Sonra da aldatma dedikoduları duyuldu.

Çiftin evliliğini bitiren TeddiMellencamp’ın bu süreçte gönlünü bir başkasına kaptırması olmuştu. Zaten ünlü oyuncu yendiğini sandığı kanser bu kez tüm vücuduna yayılınca kendisi de “Ben kocamı aldattım, belki de yaşadıklarım bir cezadır” diyecekti.





“BEN KOCAMI ALDATTIM, BAŞIMA GELENLER CEZA OLABİLİR”

Teddi Mellencamp, tam cilt kanserini yenip kocasından da ayrılmış ve kendine yeni bir hayat kurmak için yola koyulmuşken kanserin beynine ve akciğerlerine yayıldığını öğrendi.

Beyninde çok sayıda tümör bulunan Teddi Mellencamp acilen ameliyata alındı, bu tümörlerin en riskli olanları alındı. Ünlü oyuncu sonrasında da yoğun bir kemoterapi ve immünoterapi (kanser tedavisi yüzünden devre dışı kalan bağışıklık sistemini güçlendirmek için uygulanan tedavi) sürecine girdi.

Tüm bu süreçler boyunca da aldattığı ve çoktan ayrıldığı eski kocası Edwin Arroyave hiç yanından ayrılmadı. Ünlü çift yollarını ayırmış olsalar da böyle ağır bir hastalık yaşayınca her şeyi bir kenara koydular.

AYRILMIŞ OLSALAR DA ONUN YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Geçtiğimiz gün kendi podcast kanalında yaptığı yayında Teddi Mellencamp'ın son durumu hakkında bilgi veren Edwin Arroyave, eski eşinin durumunun beklenenden çok daha umut verici olduğunu söylese de onun ne kadar zorlandığını anlattı.

Teddi Mellencamp'ın "vücudunu tekrar hareket ettirmeye yeni başladığını" söyleyen Edwin Arroyave onun olumlu gelişmelere odaklanmasını söylediğini ancak her şeyin hâlâ çok zor devam ettiğini anlattı.

Teddi Mellencamp'ın gördüğü immünoterapinin çok yan etkisi olduğunu ve ruh sağlığını da etkilediğini anlatan eski eşi onun yaşadığı “içsel mücadelenin” Ekim 2022'de ilk kez kanser teşhisi konulduğundan beri savaşmak zorunda kaldığı en zor mücadelelerden biri olduğunu söylüyor.

HER ŞEY BİTTİ SANIYORDU… KÂBUS GERİ GELDİ

44 yaşındaki yıldız isim o dönemde ölümcül cilt kanseri melanomaya yakalanmış, defalarca ameliyat olup kanserden kurtulduğunu düşünürken geçen yıl kanser geri gelip bu kez 4. evreye ilerleyerek beynine ve akciğerlerine yayılmıştı.

Acil beyin ameliyatı sonrası tedavilerine devam eden Teddi Mellencamp ekim ayında test sonuçlarının olumlu olduğunu ve vücudunda artık "tespit edilebilir kanser kalmadığını" açıklamıştı.

“TANRIDAN GELEN BİR MUCİZE”

Edwin Arroyave "Gördüğümüz kadarıyla tümörler yok oldu. Bunun olma olasılığı yüzde 0,001'di. Yani bu tamamen tanrıdan bir mucizeydi." dedi. Ancak bu durum Teddi Mellencamp’ın savaşının sonu olmayacak.

Ünlü oyuncu önümüzdeki birkaç yıl boyunca test sonuçları aynı şekilde gelene kadar rahat bir nefes alamayacak ve tedavilerine ve ilaçlarına devam edecek. Bu da sürekli gözlem altında olması ve hem bedensel hem de ruhen kendini hep sağlıklı tutmak için mücadele anlamına geliyor.

ONA SÜREKLİ MORAL VERİYOR

Edwin Arroyave de bu süreçte eski karısına sürekli olarak olumsuzluklara odaklanmamasını ve yaşadığı büyük mucizeye tutunup devam etmesini hatırlatıyor…

Teddi Mellencamp ve Edwin Arroyave 13 yıllık evliliklerinin ardından Kasım 2024'te boşanma davası açarak yollarını ayırmış olsalar da Arroyave Teddi Mellencamp’ın beynindeki tümörlerin alınması için geçirdiği kritik ameliyatlar sırasında hastanede bizzat yanında bulundu.

HASTANE ODASINDA, BAŞUCUNDA BİR KOLTUKTA UYUDU

Hatta hastane odasındaki bir koltukta uyuduğunu ve her anında ona destek olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Ameliyat sonrası radyasyon ve immünoterapi randevularına onu kendi aracıyla götürerek yorulmaması için uğraştı.

Edwin Arroyave, Slate, Cruz ve Dove adındaki üç çocukları için "aile her zaman bir aradadır" mesajını vermek istemişti. Çocuklarına annelerinin durumu hakkında dürüst ama umut verici açıklamalar yaparak onların psikolojik olarak sarsılmasını önlemeye çalıştı.





BOŞANMA DAVASI BİR KÖŞEDE BEKLİYOR…

Kanser teşhisi sonrası çift, boşanma davasını tamamen iptal etmeseler de süreci "arka plana" attılar. Teddi Mellencamp kendini çok kötü hissettiğinde, Edwin ayrı bir evde yaşamak yerine Teddi'nin yanına (aile evine) gelerek onunla ve çocuklarla ilgilenmeye devam etti. Bu süreçte birlikte yaşamaya ve bir "takım" gibi hareket etmeye öncelik verdiler.