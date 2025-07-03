Evliliğinin de aşklarının da sonu hep hüsran oldu: Sonunda onun kollarına koştu!

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Bunlar, ikinci kocası Joe Manganiello'dan boşandıktan sonra gelecek ilişkisine dair Sofia Vergara'nın söyledikleri...

Bir ara tam da bu şekilde biri olan ortopedik cerrah Justin Saliman ile ciddi görünen bir ilişki yaşadı Vergara… Ama herkes onların uzun süre birlikte olacağını düşünürken işler öyle yürümedi.

Vergara, sonra da kendisinden yaşça genç F1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşadığına dair söylentilerle gündeme geldi. O defter de çabuk kapandı.

YİNE BİR AŞK SÖYLENTİSİNİN MERKEZİNDE

Güzel yıldız, her ayrılığının ardından kız arkadaşlarıyla gezip tozdu bir süre. Aşktaki hayal kırıklıklarına sünger çekip hayatın keyfini çıkardı.

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Ama Kolombiyalı yıldız son birkaç gündür yeni bir aşk söylentisinin merkezinde. Doğrusu, kendisi de bunu ateşleyen davranışlar sergiliyor.

Sofia Vergara'nın adı bir süredir iş insanı Douglas Chabott ile anılıyor. Anılmakla kalmıyor aslında, çünkü ikili bu romantik yakınlaşma iddialarını kanıtlayan bir samimiyet sergiliyor.

İtalya'da Roma'da tatilde bulunan Sofia Vergara ile Douglas Chabbott, lüks bir restoranda görüntülendi. O görüntülerde ikili, birbirlerine son derece samimi bir şekilde sarılırken kameralara yansıdı.

Hatta o sarılma sırasında Chabbott, Vergara'yı iyice kucaklayıp havaya bile kaldırdı. O anlarda Vergara'nın yüzündeki kocaman gülümseme de dikkatlerden kaçmadı.

Vergara ile Chabbott, birbirlerine sımsıkı sarıldı... Bir ara Chabbott, Vergara'yı kucaklayıp havaya bile kaldırdı.





MAYIS AYINDAN BERİ HEP YAN YANA

52 yaşındaki Sofia Vergara ile Douglas Chabbott, arasındaki söylentiler mayıs ayından beri ortada. İkili, Fransa tatilinde yine böyle samimi bir şekilde görüntülenmişti. O sırada takvimler 22 Mayıs tarihini gösteriyordu.

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O gece aynı restoranda bulunanların anlattığına göre yanlarında Patrick Schwarzenegger ile nişanlısı Abby Champion da vardı. Daha da ötesinde Chabbott'nun organizasyonuyla bütün bir restoran Vergara'ya "İyi ki doğdun" şarkısını söyledi.

Aslına bakılırsa Vergara'nın doğum günü 10 Temmuz'da, yani bu tuhaf şaka iki ay öncesinden yapıldı.

Vergara ile Chabbott daha sonra Monako'daki F1 yarışlarında birlikte görüntülendi. Hatta yanlarında Vergara'nın 33 yaşındaki oğlu Manolo da vardı.

Bütün bunlar arka arkaya konulduğunda da şimdi herkes Vergara'nın yeni bir aşka yelken açtığını düşünüyor.

Bu arada Douglas Chabbott'nun ünlüler dünyasında tanınmış bir girişimci olduğunu hatırlatalım. Yaşı da Vergara'dan epey genç..

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Sofia Vergara'nın meslektaşı Joe Manganiello ile 7 yıllık evliliği geçen yıl bitti.





Güzel yıldız bir süre de Justin Saliman ile aşk yaşadı. Ama o da kısa sürdü.