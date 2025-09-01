İkisi de ne şanslı, gerçek aşkı buldular... Kocasının kollarında yorgunluk attı

Haberin Devamı

Bazılarında aşk da dostluk da biter. Geride sadece alışkanlıklar kalır... Bazılarında da aşk, gerçek dostluğa dönüşür.

İşte ünlü yıldız ile kocası da bu şanslılar arasında.

2002 yılından bu yana evli olan bu ünlü çift, bu süreçte üç tane çocuklarını büyüttü. Öyle ki artık onlar bile yuvadan uçacak yaşa geldiler...

Ama ünlü yıldızla kocasının aşkı alışkanlıklara da geçip giden yıllara da direndi. Onlar hala birbirlerinin kollarında huzuru buluyorlar.

İKİSİ DE ÇOK ŞANSLI... GERÇEK AŞKI BULDU

Bu anlattığımız ünlü çift Julia Roberts ile Danny Moder…

Aşkları ve evlilikleri çok konuşulan çiftin mutluluğuna yıllardır gölge düşmedi. 57 yaşındaki Roberts ile ondan bir yaş küçük eşi Moder bunun bir örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

Kendisi de Hollywood'da emek veren bir görüntü yönetmeni olan Moder, karısı Julia'yı, başrolünü oynadığı After The Hunt filminin 82'nci Venedik Film Festivali'ndeki galasında yalnız bırakmadı.

Her ne kadar kırmızı halıda onunla birlikte görünmese de o gece Julia Roberts'a tam desteğini verdi Danny Moder.

KOCASININ KOLLARINDA YORGUNLUK ATTI

Gala gecesinin sonunda kaldıkları otele dönerlerken de ünlü çift, yıllanmış aşklarının giderek nasıl da alev aldığını gözler önüne serdi.

Venedik'te taksi niyetine kullanılan teknelerden birine bindi ünlü çift. Bu sırada Roberts'ın üzerine de günün ve gala gecesinin yorgunluğu çöktü... Sonunda da çareyi yolculuk sırasında kocasının kucağına yatıp ona sarılarak uyumakta buldu.

Roberts böylece bir yandan dinlenirken diğer yandan da kocasıyla yaşadığı bu beklenmedik romantizmin tadını çıkardı.

EVLİLİKTE 23 YIL BİTTİ

Julia ile Danny, evliliklerinde 23 yılı geride bıraktılar. Fakat bu döneme gelmeleri çok da kolay olmadı. Özellikle de ilişkilerinin ve evliliklerinin başlangıcında Julia Roberts ile Danny Moder, magazin sayfalarında çeşitli dedikoduların odak noktasına oturdular.

Bunun nedeni de tanıştıkları sırada Danny Moder'ın Vera Steimberg ile evli olmasıydı. Moder, Roberts ile tanıştıktan sonra kısa sürede karısından ayrıldı. Sonra daha fazla beklemeden de Julia Roberts ile evlendi.

Roberts da o sırada Benjamin Bratt ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Roberts'ın, başrollerini Brad Pitt ile paylaştığı The Mexican filminin setinde Moder da kamera operatörü olarak görev alıyordu.

İkilinin setteki tanışması bir süre sonra büyük bir aşka dönüştü. İkisi de hayatlarındaki diğer kişilerle yollarını ayırdı ve 2002 yılında evlendiler.

ONA 'YUVA YIKAN KADIN' DEDİLER: İşte o dönemde herkes Moder'ın, Julia Roberts uğruna karısını bırakıp yuvasını yıktığını ileri sürmüştü. Roberts'ın canı bu konu yüzünden çok sıkıldı. Düğünden bir yıl sonra da iddialara bir son vermek için bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu "Benden ayrı olarak Daniel kendi hayatını düzene soktu. Ben de kendi hayatımı düzene soktum. Sanırım bunun nedeni, bizim aniden birbirimize aşık olmamız ve birlikte yaşamayı istememizdi" diye konuştu.

DAVETLİLER DÜĞÜNE GİTTİKLERİNİ BİLMİYORDU

Julia Roberts ile Danny Moder, 4 Temmuz 2002 yılında hayatlarını birleştirdi. Ama belki de bu söylentiler yüzünden çok fazla göz önünde olmak istemediler. Yani düğünleri büyük bir gizlilik içinde gerçekleşti.

Çift, yakınlarını ve dostlarını New Mexico'daki çiftliklerine davet etti. Onlara da 4 Temmuz'u yani ABD'nin bağımsızlık gününü birlikte kutlamak için bir parti verdiklerini söyledi.

Bir kutlama partisine gittiklerini sanan konuklar da onları kırmadı. Elbette o gece bir kutlama yapıldı ama bu Bağımsızlık Günü için değil Julia ile Danny'nin resmen hayatlarını birleştirmesi nedeniyle gerçekleşti.

İKİZLER, DÜĞÜNDEN İKİ YIL SONRA DOĞDU: Çiftin ilk çocukları yani ikizler nikahtan iki yıl sonra dünyaya geldi. 2007 yılında da aralarına Daniel Henry katıldı. Daniel Mooder ve Julia Roberts, üç çocuklu mutlu hayatlarına devam ediyorlar. Çiftin 20 yaşına gelen Hazel ve Phinneaus adlı biri kız diğeri erkek ikizleri ile kısa süre önce 18 yaşına giren Henry Daniel adında bir oğulları bulunuyor.