EvliliÄŸimin bittiÄŸini iÅŸte o zaman anladÄ±m: Benim kanserden Ã¶lmem deÄŸil iki mememi birden aldÄ±racak olmam onu Ã¼zdÃ¼

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Ya da bazen sÃ¶zlere dÃ¶kÃ¼lmeyen ayrÄ±ntÄ±lar, davranÄ±ÅŸlar, bakÄ±ÅŸlar bile gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a dÄ±ÅŸa vurur.

BÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Sharon Stone'un baÅŸÄ±na gelen de tam bÃ¶yle bir durum...

Kendisi kanser korkusuyla bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmayÄ± bile gÃ¶ze almÄ±ÅŸken kocasÄ±nÄ±n buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± da onun iÃ§in evliliÄŸinin artÄ±k bittiÄŸine bir iÅŸaretti.

HASTALIÄžA DEÄžÄ°L BAMBAÅžKA BÄ°R AYRINTIYA TAKILDI

Zaten bu deneyimin ardÄ±ndan da gazeteci kocasÄ± Phil Bronstein ile yuvasÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±.

Åžu anda 68 yaÅŸÄ±nda olan Sharon Stone, 1998 ile 2004 arasÄ±nda Bronstein ile bir evlilik yaptÄ±.

Kanser ÅŸÃ¼phesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde ondan hiÃ§ destek gÃ¶rmemesi, hayata tutunmak iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± 'saÃ§ma' diye nitelendirmesi Stone ile evliliÄŸin bittiÄŸinin en Ã¶nemli gÃ¶stergesiydi.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ kocasÄ± Phil Bronstein, onun meme kanseri olabilme riskini deÄŸil, korunma amacÄ±yla iki memesini birden aldÄ±rma kararÄ±nÄ± kendine dert edinmiÅŸti.

HAYATA TUTUNMAK Ä°Ã‡Ä°N ZOR BÄ°R KARAR VERDÄ°

Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼ filmiyle 34 yaÅŸÄ±nda Hollywood'da yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Sharon Stone, David Begnaud'nun The Person Who Believed In Me adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu.

Orada da 2000'lerin baÅŸÄ±nda yani Phil Bronstein ile evliliÄŸinin son dÃ¶neminde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili o kabus dolu gÃ¼nleri hatÄ±rladÄ±.

Sharon Stone, o dÃ¶nemde memesinde birden Ã§ok tÃ¼mÃ¶r fark edildiÄŸini anlattÄ±. Hatta bunlardan birinin sol memesinden bile daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Doktorlar Stone'a, yÃ¼ksek kanser riski bulunduÄŸunu sÃ¶yleyince de yÄ±ldÄ±z Ã§ift taraflÄ± mastektomi yaptÄ±rmaya yani iki memesini de aldÄ±rmaya karar verdi.

KOCASI ONU DÄ°NLEMEK BÄ°LE Ä°STEMEDÄ°... ODADAN Ã‡IKIP GÄ°TTÄ°

EÅŸi Bronstein'e bu kararÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸinde ise o duyduklarÄ±ndan hiÃ§ hoÅŸlanmadÄ±. Hatta "Bu bÃ¼yÃ¼k saÃ§malÄ±k" dedi ve kalkÄ±p odadan Ã§Ä±ktÄ±.

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Sharon Stone'un bu anlattÄ±klarÄ± Ã¼zerine sunucu Begnaud "Hangi kÄ±smÄ± saÃ§maydÄ± ona gÃ¶re?" diye sordu.



Stone da "Ã‡ift taraflÄ± mastektomi olmam" diye yanÄ±t verdi. Sonra da ekledi: "Bu kararÄ±ma Ã§ok sinirlenmiÅŸti."

Sunucu David Begnaud da bunun Ã¼zerine "Yani kanser olabileceÄŸin ve bunun seni hayattan koparabileceÄŸi gerÃ§eÄŸi deÄŸil. Memelerinin alÄ±nacak olmasÄ±na mÄ± kÄ±zdÄ±?" diye sordu.

Sharon Stone buna yanÄ±t olarak "Evet... Doktorum da ona benim kararÄ±mÄ±n doÄŸru olduÄŸunu, eÄŸer benim gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nen kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ± fazla olsaydÄ± bugÃ¼n daha fazlasÄ±nÄ±n hayatta olabileceÄŸini sÃ¶yledi" diye anlattÄ± durumu.

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SonrasÄ±nda Stone da kocasÄ± Phil Bronstein 'a "KararlarÄ± ben veririm" diye resti Ã§ekti.

Sharon Stone'a gÃ¶re iÅŸte bu yaÅŸananlar evliliÄŸinin sonuydu. "Bu kadardÄ±. Ondan sonra her ÅŸey bitmiÅŸti" diye anlattÄ± durumu.

YÄ±ldÄ±zÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re daha doktorla ameliyat konusunu konuÅŸurken bu evliliÄŸin sonunun geldiÄŸini hissetti zaten.

SonrasÄ±nda Stone bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±, tÃ¼mÃ¶rler de kÃ¶tÃ¼ huylu yani kanser Ã§Ä±kmadÄ±.



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DOKTORU DA 'KALÃ‡ALARINA DAHA UYGUN' DÄ°YE BÄ°R BEDEN BÃœYÃœK MEME YAPTI

Zaten Bronstein ile evliliÄŸi de bu yaÅŸananlardan kÄ±sa sÃ¼re sonra tamamen tarihe karÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada Sharon Stone, iki memesini aldÄ±rsa da doktoru da kendi kafasÄ±na gÃ¶re davrandÄ±. "Senin bedenine daha uygun" diyerek yÄ±ldÄ±za bir beden daha bÃ¼yÃ¼k meme estetiÄŸi yaptÄ±.

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Bu, Sharon Stone'un, saÄŸlÄ±k konusunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¶nemli korku deÄŸil. YÄ±ldÄ±z, 2001 yÄ±lÄ±nda da bir beyin kanamasÄ± geÃ§irip Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.