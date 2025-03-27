Evliliğe az kaldı… Çocuk hayali kuruyorlar… Acı itirafı unutulmadı: Hamile kalsam da doğuramayabilirim

Haberin Devamı

Hem aşkta hem de işte kazanmaya başlayan bir dönemin çocuk yıldızı Selena Gomez artık evlilik yolunda yürüyen genç bir kadın.

AŞKI BULDU, YÜZÜĞÜ TAKTI, EVLENMEYE VE YUVA KURMAYA ARTIK HAZIR

Ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile üç yıla yakındır büyük bir aşk yaşayan Selena Gomez parmağına nişan yüzüğünü de takıp nikah masasına oturmak için ilk adımı atmıştı.

Birlikte bir de albüm çıkaran aşıklar sık sık televizyon programlarını ziyaret ediyorlar ve ortak röportajlar vermeye devam ediyorlar.

Selena Gomez ve Benny Blanco işte bu röportajların birinde yaklaşan evlilikleri ve gelecek hayalleri hakkında konuştular.

Selena Gomez ve Benny Blanco verdikleri röportajda ortak gelecekleriyle ilgili hayallerini anlattı

Haberin Devamı

İkili için sıranın evlilikte olduğunu düşünsek de, çocuklara olan ortak sevgilerini ve ebeveyn olacakları gün için heyecan duyduklarını da çoktan açıkladılar.

GELECEK HAYALLERİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK VAR

Selena Gomez, 11 yaşındaki kız kardeşiyle olan bağını anlatırken “Açıkçası ne olacağını bilmiyorum ama çocukları seviyorum. Kesinlikle taptığım 11 yaşında bir kız kardeşim var. Çocukları güldürmeyi seviyorum. Çok tatlılar. Yani kesinlikle, o gün geldiğinde, bunun için çok heyecanlıyım.” dedi.

Bir an önce evlenmek isteyen ünlü çift sonra da en hızlı şekilde çocuk sahibi olmak istiyor

Benny Blanco da bir gün çocuklarıyla birlikte onların annesi olacak Selena Gomez’le çıkardıkları albümü dinlemeyi hayal ettiğini söyledi. Blanco Selena Gomez’in toplum içinde utangaç olmasına rağmen çocukların yanında hemen rahatladığını da anlattı ve “Anında çocuklara yöneliyor ve onlarla sohbet ederek saatler geçiriyor” dedi.

Haberin Devamı

KURDUKLARI HAYAL ACI İTİRAFI GÜNDEME GETİRDİ

Ünlü çift bir yandan bir an önce evlenip çocuk sahibi olma hayali kursa da bu hayali buruk hale getiren üzücü bir detaydan kaçamıyorlar…

Yıllar boyu birçok sağlık sorunu geçiren Selena Gomez 2017’de bu yüzden böbrek nakli bile olmuş, doktorlar hayatını ancak böyle kurtarabilmişti.

Çeşitli hastalıkları için ilaç kullanarak yaşayan ve dışarıdan sağlıklı görünse de sık sık doktorların kapısını aşındırmaya devam eden Gomez bu konuda geçen sene acı bir itirafta bulunmuştu.

Selena Gomez hastalığı yüzünden ölüm noktasına gelmiş, yakın bir arkadaşının ona böbreğini bağışlamasıyla birlikte hayata yeniden tutunmuştu

Haberin Devamı

"HAMİLE KALSAM DA DOĞURAMAYABİLİRİM"

Sağlığının anne olmaya elverişli olmadığını söyleyen Selena Gomez hamile kalsa bile çocuğunu karnında taşıma şansı bulamayacağını üzülerek hayranlarına anlatmıştı.

Hal böyleyken Selena Gomez ve Benny Blanco çifti de birçok ünlü gibi çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne yöntemine başvurabilir…