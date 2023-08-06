Evleri gezerken eğlendireceğiz! “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” başlıyor

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◊ Kanal D’de “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı bugün başlıyor... Nasıl hisleriniz?

- Ünlülerle birlikte ekranda olmak ve eğlenmek çok keyifli. İlk bölümden itibaren izleyicilerimizi güldürmek nihai amacımız.



◊ Programda seyirciyi neler bekliyor?

- Öncelikle sürpriz isimler izleyecekler. Bu zamana kadar evini değiştirenler, evlenenler, aramıza yeni katılan ünlüler olacak. Gülme ve eğlenme garantisi veriyoruz.

KONUĞU SEYİRCİ İLE ÖĞRENİYORUM

◊ Ziyaret ettiğiniz evlerde nelere dikkat ediyorsunuz?

- Genelde Türk izleyicisinin sevdiği ünlüleri tercih ediyoruz. Eğlenceli olmaları tabii daha da güzellik katıyor programa.

◊ Çekimlerde her şey doğal akışında mı gerçekleşiyor?

- Hiçbir kurgu yok programda. Ben bile gittiğimiz evlerde ünlülerin yüzünü seyirciyle birlikte aynı anda görüyorum.

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Arabada oturup bekliyorum ve ünlümüz hazır dendiğinde konuğumuzla bir araya geliyorum. Ondan sonra kayıt başlıyor. Her şey kendi doğallığında gelişiyor. Zaten bence eğlenceli ve keyifli olmasının sebebi bu.



İŞİME ÂŞIĞIM VE KEYİF ALIYORUM

◊ Bitmeyen bir enerjiniz var. Her gittiğiniz eve de enerjinizi taşıyorsunuz. Peki bunu neye borçlusunuz?

- Sanırım işime âşığım, oyunculuk kadar sunuculuktan da keyif aldığım için sanırım böyle... Yoksa ben de evde pijamalarıyla oturan bir insanım. Ünlülerle kimyam uyuşunca böyle bir enerji ortaya çıktı.

◊ Evin eğlenceli kızı gibisiniz... Sizce neden kimse size “hayır” diyemiyor ve kapılarını açıyor?

- Sanırım o doğallığı seviyorlar, samimiyetimizi hissediyorlar. Bu yüzden sağ olsunlar bizi kimse kırmıyor ve evlerine misafir ediyor.