Evlenmemek için ayak diredi… 8 yıllık aşk böyle bitti

Haberin Devamı

2017’den beri devam eden bir dargın bir barışık ilişkilerini nikah masasına taşımaları beklenen çiftin bir anda yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Güzel yıldız Dakota Johnson en sonunda nişanlısı ünlü şarkıcı Chris Martin'den ayrıldı ve kendi yoluna gitmeyi tercih etti.

Daha önce de ayrılıp barışan çiftin bir süredir ilişkilerini rayına oturttuğu ve artık evlenme planları yaptığı düşünülürken gelen ayrılık haberi hayranlarını üzdü.

Bu ayrılığın ardındaki sebebin ise Chris Martin’in bir türlü düğün tarihi konusunda net bir karar verememesi olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Dakota Johnson’ın sürekli olarak düğünü erteleyen ve adeta evlenmemek için uğraşan sevgilisine gösterdiği sabrın tükendiği ve ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

8 yıldır birlikte olduğu aşkının kendisiyle evlenmemek için ayak dirediğini düşünen Dakota Johnson en sonunda durumdan bıkıp Chris Martin’i terk etmişti.

Çift 2019’da da ayrılmış, Dakota Johnson daha sonra parmağında kocaman bir nişan yüzüğüyle ortaya çıkmıştı.

Hatta bazıları çiftin 6 yıldır nişanlı olduğunu ancak evlenmek için acele etmediğini söylüyordu.

Sevgilisini bu büyük kararı almaya zorlamak istemeyen Dakota Johnson kendince yeteri kadar sabrettiğine karar verdi ve en sonunda da Chris Martin evlenmeye bir türlü gönüllü olmayınca en sonunda nişanı attı…

Çiftin çocuk sahibi olma konusundaki anlaşmazlıklarının da ayrılıkta etkili olduğu iddia ediliyor.

48 yaşındaki ünlü şarkıcının Gwyneth Paltrow ile evliliğinden artık yetişkin olan iki çocuğu var, 35 yaşındaki Dakota Johnson ise hiç evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı.

Haberin Devamı

Aralarındaki yaş farkı da sıkıntı yaratan ünlü çift ne evlilik ne de çocuk konusunda anlaşabilince en sonunda bu ilişkiyi daha fazla uzatmaya gerek görmedi.

Dakota Johnson artık yuva kurup çocuk sahibi olmak isterken Chris Martin ise zaten evlenip boşanmış, iki çocuklu bir adam olarak hayatına olduğu gibi devam etmek istiyordu ve bu da aşklarının sonunu getirdi…