‘Evlenmek istemiyorum’ diyerek yüzük taktı

Oyuncu, eşi Serdar Orçin ile nasıl tanıştığını şu sözlerle anlattı:

“Pandemi döneminde ikimiz de Oyuncular Sendikası’nın yönetim kurulundaydık. Sendikanın Zoom’daki toplantıları bitince konuşmaya devam ederdik ve hep çok gülerdik. İlişkimizin temel noktası neşe. Serdar çok şakacı bir insandır. Şaka için bir kolunu kesebilir. Zoom’da karşılıklı yemek yedik, partiler yaptık. Bizimkisi Zoom aşkıydı. Bir süre sonra yüz yüze buluştuk. Ayrılırız diye düşünüyorduk. Fakat evdeki hesap çarşıya hiç uymadı. Birbirimizi bir şekilde bırakamadığımız için bu noktaya geldik.” Dizdar, Serdar Orçin’in evlilik teklifinin ilginç olduğunu dile getirdi: “Bir gün yüzüğü çıkardı ve bana ‘Ben evlenmek istemiyorum’ dedi. Hem evlenmek istemiyor hem de teklif ediyordu. Sırf beni kaybetmek istemediği için bu yola girdi. ‘Ben bu kızı bırakamayacağım’ diyerek, teklif etti. Yani tabiri caizse istemeye istemeye evlenme teklifi etti.”



TİPİM ZENGİN



Ece Dizdar, sektörde ‘fiziksel engeller’ olarak görülen kalıplara değinerek her rolün kendisine uygun olmadığını belirtti. Oyuncu, “Evet, tipim zengin arkadaşlar. ‘Casting’ diye bir şey var. Çenem keskin, hatlarım sivri, göz rengim belirgin. Bu yüzden her rol olmuyor. Boşnak olduğum için daha Avrupai bir tipe sahibim” ifadelerini kullandı.

KOMEDİDE BİLE KÖTÜ ADAMI OYNUYOR

Ece Dizdar, eşi Serdar Orçin’in “Güller ve Günahlar” dizisindeki performansına değindi:

“Serdar ‘Güller ve Günahlar’da korkunç birini oynuyor. Kuzenlerim diziyi izledikten sonra alarm verdi. ‘Bu nasıl bir adam?’ ‘Kızı kime verdik’ demeye başladılar. Hatta diziyle ilgili bilgi almaya çalışıyorlar. ‘Sana söylüyor mu, dizide ne olacak şimdi?’ diye. Hayatımda tanıdığım en feminist, en centilmen erkek Serdar’dır. Ama Serdar hep kötü adamı oynuyor. ‘Prens’ dizisinde bile kötü karakterdi. Komedide bile kötü.”