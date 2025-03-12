‘Evlenmek için sabırsızlanıyorum’ demişti… 5 ay sonra boşandı

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2021’den beri birlikte olan ünlü oyuncu Emily Osment ve müzisyen eşi Jack Anthony beş ay önce nikah masasına oturmuştu.
EVLİLİK 5 AYDA BİTTİ
Yıllardır kameraların önünde olan ve erkek kardeşi Haley Joel Osment’la birlikte çocuk yıldız olarak ünlenen Emily Osment, 5 aylık eşinden boşandıktan hemen bir gün sonra kardeşiyle doğum gününü kutladı.
İki kardeş Los Angeles sokaklarında yürürken görüntülendi. Emily Osment’ın alyansını da hemen parmağından çıkarıp attığı dikkatlerden kaçmadı.
33 yaşına basan ünlü oyuncu mahkemeye boşanma gerekçesi olarak eşiyle yaşadıkları “şiddetli geçimsizliği” gösterdi.
MEĞER HER ŞEY AYLAR ÖNCE YAŞANMIŞ
12 Ekim 2024’te evlenen çift mahkemeye ayrılık tarihlerini 7 Aralık olarak bildirdi. Yani eski aşıkların arasındaki her şey biteli çok olmuştu, evlilikleri ise resmi olarak 5 ay sürdü.
Emily Osment’ın ağabeyi Haley Joel Osment düğünde kız kardeşinin sağdıçlığını yapmıştı.
Çocukları olmayan çiftin boşandıktan sonra paralarını ve mallarını paylaşmak için bir evlilik öncesi anlaşması imzaladıkları da ortaya çıktı.
Emily Osment ve Jack Anthony nişanlandıklarını Haziran 2023'te Instagram üzerinden duyurdular.
NİŞANINI SEVİNÇLE DUYURMUŞTU
Ünlü oyuncu paylaşımında “Bu büyülü, güzel insan bu hafta sonu bana evlenme teklif etti” yazmıştı.
Osment biten evliliği için geçen hafta People dergisine yaptığı açıklamada, “Bence hayatınızdaki herhangi bir büyük kararda, ister ilişki ister iş ya da her ne olursa olsun, her iki ayağınızı yere sağlam basmak gerekir. Nihayetinde bizim evliliğimiz yürümedi” demişti.
Young Sheldon dizisinin yıldızı olan Emily Osment ve Jack Anthony 4 yıldır mutlu bir ilişki yaşıyordu.
“KEŞKE DÜĞÜN GÜNÜME IŞINLANSAM” DİYORDU… EVLİLİĞİ BİTİREN SEBEP MEÇHUL
Emily Osment Mayıs 2024'te verdiği bir röportajda “Evlenmek için sabırsızlanıyorum. Keşke hemen o ana ışınlanabilsek” demişti.
Nişanlandıkları zaman “Hayatın bu kadar tatlı olabileceğini ya da bu kadar çılgınca mutlu olabileceğimi bilmiyordum. Birlikte kurduğumuz hayattan ve son birkaç yılda dönüştüğümüz insanlardan çok gurur duyuyorum” diyen Emily Osment ve eşinin evliliğin neden bittiği ise henüz bir muamma…