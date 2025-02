Evlenirken kurduğu hayaller kumdan kaleler gibi... Şimdi de reçelin dibi tuttu!

Haberin Devamı

Bu konuda kimse de haksız değildi... Markle, Harry'den üç yaş büyüktü, İngiliz bile değil Amerikalıydı... Daha da ötesinde daha önce evlenip boşanmıştı...

Tabii ki soylu bir aileden gelmiyor oluşunu da ekleyelim bunlara.

Belki de günümüzden 50 yıl önce olsa yanından bile geçemeyeceği İngiliz kraliyet ailesine gelin gidiyordu...

2018 yılında sadece törene davetli olanların değil dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin, bulduğu her iletişim kaynağından izlediği bir törenle evlendiler Meghan ile Harry.

İlk dönemlerde Harry'nin ağabeyi Prens William ve onun tıpkı Meghan gibi sıradan bir aileden gelen karısı Kate Middleton ile çok iyi bir görünüm oluşturdular.

Haberin Devamı

"Muhteşem Dörtlü" olarak anılan iki kardeş ve eşleri artık giderek yaşlanan, eskisinden daha fazla eleştiri alan İngiliz kraliyet ailesinin imajını gençleştirdi.

Ama işler başladığı gibi yürümedi ve Meghan ile Harry, ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye gittiler.

Her ne kadar Harry bir prens olsa da emrinde hatırı sayılır bir servet bulunsa da yine de aileyi geçindirmek için bir şeyler yapmaları gerekiyordu.

Zaten milyonların ilgisi onların üzerindeyken bu konuda çok zorlanmadılar. Bazı dijital platformlarla milyon dolarlık anlaşmalar imzaladılar. Ama ne terslik ki bu iş fazla yürümedi

Sonunda Meghan Markle, American Riviera Orchard adında bir yaşam tarzı markası kurdu ve ilk ürün olarak da yaşadığı Montecito bölgesinde yetişen meyvelerden yapılan reçelleri piyasaya çıkardı.

Hatta bu reçellerin tanıtımını Markle'ın Hollywood'dan tanıdığı bazı ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

Yine de bu girişim başarıya ulaşamadı. Söylenenlere göre reçeller bunca tanıtılmasına rağmen doğru dürüst satılmadı bile.

Haberin Devamı

Meghan Markle'ın markasının ilk ürünü yaşadığı bölgede yetişen meyvelerle yapılan reçeller oldu. Bunlar, Markle'ın Hollywood'dan tanıdığı ünlülere gönderildi. Onlar da sosyal medyadan tanıtımını yaptı. Ama söylenenlere göre bu reçeller doğru dürüst satılmadı bile.

Haberin Devamı

Bu bir yana geçen hafta Markle American Riviera Orchard markasının adını As Ever olarak değiştirdiğini açıkladı sosyal medya hesabından. Üstelik kamera karşısına geçtiği bir yaşam tarzı ve ev idaresi programının yayınlanacağı dijital platformuyla ortak çalışacağını da ekledi.

Gelin görün ki Meghan Markle'ın, Prens Harry ile evlenirken yolunda giden talihi yeni yüzüne gülmedi. Karşısına yine bir sorun çıktı.

Çünkü As Ever ismi bir aile tarafından kurulup işletilen New York merkezli bir giyim markasına ait çıktı.

Bu küçük şirketin sahibi Mark Kolski, Instagram hesabından "Vay canına ve merhaba! Küçük aile markamız As Ever'ı tanıyan ve seven tüm eski dostlara teşekkür etmek ve varlığımızın yeni farkına varan herkese merhaba demek istiyorum" mesajını paylaştı.

Kolski, Meghan Markle'ın American Riviera Orchard markasının adının As Ever diye değiştirdiğinin duyulmasından sonra kendilerine çok büyük destek geldiğini anlattı...

Haberin Devamı

Markle markasının yeni adını, yüzünü nadiren gösterdiği kızı Lilibet ile çekilen bir fotoğrafı eşliğinde tekrar açtığı sosyal medya sayfasından duyurdu.

'BİZ BU MARKAYI YILLARDIR KULLANIYORUZ'

Olup bitenin farkında olduklarını ifade eden Mark Kolski "Bu girişim, 2015 yılında eşim Astrid Dahl için yan hobi olarak kuruldu" satırıyla firmalarının geçmişini anlattı.

Belirttiğine göre önce askeri pantolonlardan esin kaynağını alan bir kargo pantolonla başladı her şey... Sonra bunu kısa sürede kapışılan bir pembe tulum izledi.

Böyle küçük bir girişim olarak başlayan aile işlerini 2017 yılında daha büyük bir ciddiyetle ele almaya başladılar.

Haberin Devamı

New Jersey'de ürettikleri giyim ürünlerini sadece ABD'nin değil dünyanın dört bir yanından satın alan herkese teşekkür ettiklerini belirten Kolski, yola yine As Ever ismiyle devam edeceklerini de ekledi.

MEGHAN İLE UĞRAŞACAK MADDİ GÜCÜ YOK

Şirketin ismini değiştirmeyeceklerini bu konudaki bütün olasılıkları araştırdıklarını belirtti.

Onun anlattığına göre marka adını tescillemiş de değiller. Küçük bir işletme olarak ürettikleri giysileri genellikle de internet üzerinden satışa sunuyorlar.

The Sun'a konuşan Mark Kolski, Meghan Markle'ın kendisinin yıllardır kullandığı As Ever markasını kullanacağını duyurması konusunda herhangi bir şey yapamayacağını söyledi.

Kolski "Markle'ın iş ortağı olan büyük yayın kuruluşuyla mücadele etmek için dava açacak ve avukat tutacak maddi güçleri olmadığını sözlerine ekledi.