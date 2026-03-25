Evlenirken elinin tersiyle ittiği mesleğine şimdi muhtaç kaldı... Onu başka erkeğin kollarında gördükçe dehşete kapıldılar

Harry ile tanışıp hemen büyük bir aşk yaşamaya başlayan Markle, bu ünlü ailenin gelini olabilmek için yıllarını harcadığı mesleğini bile elinin tersiyle bir kenara itmişti.



2018 yılında Harry ve Meghan evlendi ama hiçbir şey öyle beklenildiği gibi güllük gülistanlık olmadı.



O ilk zamanlarında "muhteşem dörtlü" olarak anıldıkları Kate Middleton ve Prens William, hatta Kral Charles ile de ayrı düşmelerinin üzerinden de beş yıl geçti, şimdi altıncı yıldalar.

İŞLER YİNE KARIŞTI

Bu süreçte Harry'nin, İngiltere'deki ailesiyle arası açıldıkça karısı Meghan Markle ile kurduğu hayata dört elle sarıldı.

Ama şanssızlık bu ya işler umdukları gibi gitmedi.



Daha kısa bir zaman önce, 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptıkları bir dijital platform ile yolları ayrıldı...

Sonuç olarak şimdi Meghan ile Harry'nin kendilerine, kurdukları yaşam tarzı markası As Ever'dan daha farklı bir kazanç kapısı bulmaları gerek.

ÖYLE BİR DÖNÜŞ Kİ HERKESİN AKLINI UÇURACAK!

İşte şimdi tam da bu konuda bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Suits dizisiyle ünlenip Harry ile tanıştıktan sonra setlere veda eden Markle, yeniden mesleğine dönüyor.



Bunu söyleyen de öyle sıradan biri değil. Hollywood'un emektar oyuncularından Eric Robers. Yani Julia Roberts'ın ağabeyi.



Eric Roberts'ın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, yakın zamanda oyunculuğa geri dönmeye hazırlanıyor.

Üstelik yine onun sözlerine bakılırsa Markle "herkesin aklını uçuracak!"



Roberts, karısı Eliza ile birlikte katıldığı bir galada ayak üstü verdiği demeçte bu iddiada bulundu.





ESKİ DİZİ ARKADAŞI BOŞA KONUŞMADI

Karısı Eliza da onu "Zamanı geldi... Meghan'ın işe dönmesi gerek. Hislerime göre bütün ailesi de onu destekleyecek" dedi.



Her ne kadar bu konuda Markle cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Suits dizisinde birlikte oynadığı ve dost olduğu Eric Roberts'ın bu sözlerinin yabana atılacak yanı yok.



Zaten Markle'ın da geçimini sağlamak için bir adım atması gerek. Çünkü birlikte çalıştığı dijital platformun onunla işi bitti. Elinde sadece geleceği belirsiz As Ever firması var.

Bu yüzden Roberts'ın iddiasından sonra Meghan Markle'ı Suits dizisinden tanıyanlar da nefeslerini tutup beklemeye başladı.

ONU ROL GEREĞİ DE OLSA BAŞKA ERKEĞİN KOLLARINDA GÖRMEK HOŞLARINA GİTMEDİ

Meghan Markle, Harry ile evleneceği kesinleştikten sonra adını duyurmasını sağlayan Suits dizisinden ayrılmıştı. Eliza Roberts'a göre bunun en önemli nedeni Markle'ın dizide oynadığı Rachel karakterinin, zaman zaman cinselliğini ön plana çıkarması.

Eric Roberts'ın karısı Eliza bu konuda da çarpıcı açıklamalar yaptı... Onun anlattığına göre Meghan, Harry ile aşk yaşamaya başladığında İngiliz kraliyet ailesi de Suits ile ilgili araştırma yaptı ve işte o zaman dehşete kapıldı.



Eliza'nın iddiasına göre Markle'ın canlandırdığı Rachel karakterinin, Patrick J Adams'ın hayat verdiği Michael Ross karakteriyle yakınlaştığını görmeleri onları endişelendirdi. Çünkü, bu İngiliz kraliyet ailesinin katlanabileceği bir durum değil.



Yine Eliza'nın söylediğine bakılırsa Meghan,Suits ile şöhreti buluncaya kadar öyle çok çalıştı ki tam zirveye çıkmışken mesleğini bırakması hiç iyi olmadı.

Aslına bakılırsa Markle, bir süre önce oyunculuğa dönüş konusunda küçük bir adım atmıştı. Önemli rollerini Lily Collins ve Brie Larson'ın üstlendiği Close Personal Friends adlı filmde konuk oyuncu olarak yer aldı.