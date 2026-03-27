Görkemli düğününde bile ucuz bir gelinlik giymişti... Sosyete gecesinde kimseden geri kalmamak için hiçbir masraftan kaçınmadı!

Haberin Devamı

İşte o da bundan birkaç yıl önce, 2021'de dünyanın dört bir yanındaki meraklıların izlediği, haftalarca konuşulan bir törenle evlenmişti. Hatta kocasının ailesi ve o ailenin geçmişi nedeniyle bu düğün tarihe de geçmişti.

Her ne kadar ortada bir taht ya da taç olmasa da teknik olarak bir kraliyet düğünüydü bu. Sonuç olarak kocası, artık yerinde yeller esse de bir monarşi ailesine mensuptu. Hayata veda edişleri sosyal ve siyasal tarihe geçen bir ailenin kanını taşıyordu özetle.

İşte o merakla takip edilen düğünde evlenen genç kadının giydiği gelinlikle ilgili bir gerçek de kısa sürede ortaya çıktı. Ne o özel gün için özel olarak dikilmişti ne de son modeldi. Gelinlik, birkaç yıl öncesinden kalan bir koleksiyona aitti. Kısacası gelin bu konuda ucuza kaçmıştı.

Haberin Devamı

Ama aradan geçen beş yılın ardından o gün evlenen gelin, katılacağı bir sosyete gecesi için giyinirken hiçbir masraftan kaçınmadı. Kelimenin tam anlamıyla altın gibi giyinip pırıl pırıl parladı.

O TÖRENLE ADLARINI TARİHE YAZDIRDILAR

Böyle uzun uzun anlattığımız düğünle evlenen gelin, İtalyan kökenli Rebecca Bettarini ile Rus İmparatorluğu'nun son çarı 2. Nikolai'nin yani Romanov Hanedanı'nın soyundan gelen George Mikailoviç Romanov.

2021 yılının 1 Ekim günü St. Petersburg kentinde evlendiklerinde bu düğün de tarihe geçti. Her ne kadar 2. Nikolai, bütün ailesiyle birlikte kurşuna dizilip hanedanlık devrilmiş olsa da onun soyundan gelen George Mikailoviç ile Rebecca Bettarini'nin düğünü 104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü diye tanımlandı.

Düğünün üzerinden beş yıl geçti. O gün evlenen George Mikhailoviç ile Rebecca Bettarini ya da evlendikten sonraki adıyla Prenses Victoria Romanovna'nın biri kız diğeri erkek iki çocuğu oldu.

Çift, geçtiğimiz hafta sonu Monako Prensliği'nde çok özel bir etkinliğe davetliydi. George ile Victoria, bu yıl 70'inci yaşını kutlayan ünlü Gül Balosu'na konuk oldu.

Haberin Devamı





DÜĞÜNDE UCUZA KAÇTI AMA O GECE PARILDADI

Düğününde gelinlik konusunda ucuza kaçan Victoria ise dünyanın önde gelen varlıklı ve bazıları mavi kanlı ailelerinin katıldığı, dünya jet sosyetesinin buluştuğu gecede kimseden geri kalmamak için gösterişli bir kıyafet seçti.

İki çocuk annesi Victoria Romanovna, Monte Carlo'da yapılan Gül Balosu için Roberto Cavalli imzalı altın rengi bir kıyafet giydi. Beline siyah bir kemer takan Victoria, aynı renk uzun eldivenleriyle görünümünü tamamladı. Boynundaki gerdanlık da dikkatlerden kaçmadı elbette.

Monako Prensi Albert ile karısı Prenses Charlene'in ev sahipliği yaptığı gecenin en ışıltılı konuklarından biri oldu böylece, tarihe karışan hanedanın gelini Victoria Romanovna.

Haberin Devamı

Oysa 2021 yılında St. Petersburg'da bulunan ve dünyanın en görkemli dini yapılarından biri olarak kabul edilen St. Isaac Katedrali'nde evlenirken bunun tam tersine bir tercih yapmıştı.

EVLENİRKEN SADECE SOYADI DEĞİL ADI DA DEĞİŞTİ: Eski adı Rebecca Virginia Bettarini olan Prenses Victoria'nın adı, evliliği nedeniyle değişti. Bunun nedenine gelirsek... George Mikhailoviç ile evlenirken Ortodoks geleneğine ve Rus imparatorluk ailesine uygun bir isim seçmesi gerekiyordu. O da Victoria adını aldı. Bir başka deyişle evlenince sadece soyadı değil adı da değişti. Victoria Romanovna, eski bir büyükelçi olan Roberto Bettarini'nin kızı. Georgina Perosch takma adıyla da gerilim romanları kaleme aldı.

Haberin Devamı

Prenses Victoria Ramonavna; Gül Balosu'nun en pırıltılı konuklarından biriydi.





Monako'nun artık hayatta olmayan prensesi, eski Hollywood yıldızı Grace Kelly'nin başlattığı Gül Balosu'na, Monako Prensi Albert ile karısı Prenses Charlene ev sahipliği yaptı. Gecede sanat, sosyete, spor dünyasının ünlülerinin yanı sıra kraliyet ailesi mensupları da yer aldı.

GELİNLİĞİ NE ÇOK PAHALIYDI NE ÇOK SÜSLÜ

Bu tür düğünlerde genellikle tercih edilen gösterişli, üzeri değerli taş ve dantellerle süslü gelinlikler yerine daha sade bir model tercih etmişti gelin Rebecca Bettarini. Gelinliğin en çok dikkat çeken yanı ise Romanov ailesinin armasının işlendiği kuyruk kısmıydı.

Haberin Devamı

İşte tüm dünyanın merakla izlediği ve gösteriş bekleyen birçok insanı hayal kırıklığına uğratan gelinlikle ilgili şaşırtan bir gerçek de düğünden birkaç gün sonra ortaya çıktı. Gelin Rebecca Bettarini, dünyadaki birçok kraliyet gelininin tam tersi bir yol izlemiş gelinliğini seçerken.

Dış basına yansıyan haberlere göre Rebecca Bettarini, kendine özel bir gelinlik diktirmek yerine, tanınmış bir moda markasının Rusya'daki bir mağazasına gitti ve en özel gününde giyeceği kıyafeti seçti. Üstelik bu gelinlik "son moda" da değildi.

Gelin Bettarini, Reem Acra markasının, sonbahar 2018 koleksiyonundan bir gelinlik seçti. Elbette o gelinlik, yine bir ekip tarafından Bettarini'nin vücut ölçülerine uygun hale getirildi.

KUYRUĞUNA AİLE ARMASI İŞLENDİ

Kuyruk kısmına da Romanov ailesinin arması işlendi. Ama sonuç olarak ülkede 104 yıl sonra gerçekleşen ilk kraliyet düğününde üç yıl önceki bir koleksiyondan seçilen ve revize edilen bir gelinlik giyildi. Bettarini gelinliğini Romanov ailesine ait bir taçla tamamladı.

Gelinliğin kuyruk kısmındaki aile armasından sonra en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de buydu. Bettarini'nin gelinliğinin fiyatına gelirsek... Bu da diğer kraliyet düğünleriyle kıyaslandığında gayet mütevazı bir miktar.

Üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte tam fiyatı net olarak bilinmese de bu gelinlik, marka tarafından 2021 yılında 6 bin 500 dolara satılıyordu.