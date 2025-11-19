Evlenip anne olmak kimseye böyle yaramamıştı... Kocası ve oğlu sayesinde yeniden doğdu: 20 yaşındayken bile bu kadar genç değildi

Haberin Devamı

Bir yanda sürdürdüğü hızlı hayatı diğer yanda kapıldığı kötü alışkanlıkları derken ölümün kıyısına bile geldi... Defalarca tedavi olmak için kliniklere yattı... Hiçbiri çare olmadı.

Üstüne bir de ailesiyle sorunlar yaşadı.

Günün birinde nişanlandı yine de mutluluğu bulamadı. Hatta nişanlısıyla bir plajda ettiği kavga yüzünden çok tatsız bir şekilde manşetlere bile çıktı.

Ama sonra belki de hep eksikliğini hissettiği aşk geldi ve kapısını çaldı... Üstüne bir de anne oldu...

Sevdiği adam uğruna doğup büyüdüğü ülkeyi bile terk etti.

Bütün bunların üzerine bir de mucize yaşadı... 40'ına merdiven dayamasına rağmen gençleşti... Sadece bütün ünlüler gibi uyguladığı estetik ve kozmetik müdahaleler yüzünden değil üstelik.

Bir zamanlar sapsarı olan dişleri artık inci gibi; cildi gençlik yıllarında bile olmadığı kadar pırıl pırıl… Uzun sözün kısası, evlenmek ve anne olmak kimseye, ona yaradığı kadar yaramamıştı.

Haberin Devamı

Bu anlattığımız 'tersine yaş alma' öyküsünün kahramanı Lindsay Lohan…

Bir zamanlar Hollywood'un skandallar kraliçesi olan Lohan artık 39 yaşında. Bir erkek evlat sahibi olan Lohan, kocası Bader Shammas ve minik oğlu Luai ile birlikte Dubai'de yaşıyor.

Bu yeni hayatı da görünüşe göre Lohan'a fazlasıyla yaradı. Zaman zaman yaptığı ve hayatından kesitler sunduğu sosyal medya paylaşımlarında da görüldüğü gibi bu yeni hayatı Lohan'a gayet olumlu etki etti.

Elbette sosyal medyanın vazgeçilmezi filtreleri ve kendisi gibi ünlülerin başvurduğu gençleşme yollarını da kullanıyor.

Ama yine de Hollywood'dan uzaktaki bu yeni hayatı Lindsay Lohan'ın kelimenin tam anlamıyla gençlik yıllarından bile daha genç görünmesini sağladı.





SONUNDA ARADIĞI HUZURU BULDU

Lohan, bir süre önce Gulf News'a verdiği bir röportajda bu yeni hayatı sayesinde aradığı huzuru bulduğunu anlattı.

Haberin Devamı

Onun söylediğine göre Dubai'de paparazzi olmadığı için kendi hayatının kontrolünü elinde tuttuğunu hissediyor ve bu da Lohan'a çok iyi geldi.

Aslına bakılırsa Lohan, işine ve ABD'ye tamamen veda etmiş değil... Çekime katılacağı zamanlarda ABD'nin yolunu tutuyor.

İşi bitince de hemen artık evi olan Dubai'ye kocasının ve oğlunun yanına koşuyor.

Bader Shammas ile evlenip Dubai'ye taşınması Lindsay Lohan'ın hayatını değiştirdi. Bu mutluluk, oğlu Luai ile de katlandı.





'NORMAL BİR HAYAT SÜRMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Yine aynı röportajda bu durumu da şöyle anlatmıştı Lindsay Lohan "Gerçekten bir özel hayatım olduğunu ve kendime zaman ayırabildiğimi fark ettim. Dubai'de kalmaya karar verdim çünkü işimi bitirdikten sonra normal bir hayat sürmenin ne demek olduğunu öğrendim."

Haberin Devamı

Söylediğine göre Lohan, Dubai'deki hayatında kendine daha fazla zaman ayırabiliyor, artık kendini ön plana koyabiliyor.

Gerektiği zaman da "hayır" diyebiliyor. Kendisi için yapmak istediklerini rahatça yapıyor.

Bir de bütün bunlara mutlu bir evlilik ve güzel bir çocuk da eklenince ruhundaki huzur da yüzüne ve gülüşüne yansıyor Lohan'ın.

Gözden Kaçmasın O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler Haberi görüntüle

39 yaşındaki Lohan, Allure dergisine verdiği röportajda da Dubai'deki günlük hayatını nasıl oluşturduğunu anlattı.

Düzenli egzersiz, cilt bakımı ve genel sağlığı konusunda çok daha bilinçli artık Lohan söylediğine göre.

Aslına bakılırsa oğlu Luai'yi dünyaya getirdikten sonra cildi eskisine göre daha çok hassaslaştı ama beslenme düzenini değiştirip daha sağlıklı tercihler yaparak buna da çözüm bulduğunu anlattı.

Haberin Devamı





EVLENDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Lindsay Lohan, Bader Shammas ile evliliği hakkında da sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendirmişti.

Kendi doğum gününde Shammas ile çekilen bir fotoğrafını paylaşıp ondan "kocam" diye söz etmişti.

Lohan, Shammas ile evlendiği için kendini "dünyanın en şanslı kadını" hissettiğini saklamadı.

Söz konusu paylaşımında daha ilginç cümleler de vardı: "Kocam olmana şaşırdım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın böyle hissetmeli" demişti.

Böylece de sürpriz bir şekilde evlendiğini duyurmuştu. Ondan bir sene önce de nişan haberi vermişti. Fakat Lindsay Lohan'ın eski hayatını bilenler ve onun daha önce bir bir kez nişanlanıp olaylı bir şekilde ayrıldığını hatırlayanlar onun gün gelip evleneceğine pek ihtimal vermemişti.

Haberin Devamı

Ama sonunda herkesi şaşırttı ve hem evlendi hem de anne oldu.





BODRUM'DA BALAYI YAPTILAR: Lindsay Lohan ile Bader Shammas balayını da Bodrum'da geçirmişti. Lohan orada çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Çift, Dubai'de yaşıyor.





Lohan için ölümün kıyısına ulaştığı günler çok geride kaldı. Artık sağlıklı ve mutlu bir hayatı var.