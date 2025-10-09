'Evlenilecek ideal kadın' seçilmişti... Kocası onunla yuva kurdu, sonsuz huzuru buldu! Nikahta sadece dört kişi vardı

Haberin Devamı

Bu yüzden de ünlülerin aşkları ve evlilikleri genellikle saman alevi gibi parlayıp sönüyor... Hiç yıkılmaz denilen evlilikler parçalanıyor, ayrılmaz denilen çiftler ayrılıyor..

Ama herkes için geçerli değil elbette bu durum... Aralarına şanslı olanlar da var... Sağlam bir yuva kuruyorlar ve çocuklarını büyütüp birlikte yaşlanıyorlar..

İşte bunlardan biri de James Bond serisiyle kariyerinde güzel bir çıkış yakalayan Daniel Craig ile oyuncu Rachel Weisz…

ARADA KIRMIZI HALIDA MUTLULUK TABLOSU SERGİLİYORLAR

Craig, 2011 yılından bu yana meslektaşı Rachel Weisz ile evli. Mutlu çiftin bir çocuğu var ve hem kariyerlerini başarıyla sürdürüyorlar hem de ortak çocuklarını büyütüyorlar... Tabii eski ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarını da!

Üstelik ikisi de çok ünlü olmasına rağmen öyle hayatlarını da göz önünde yaşamıyorlar. Gerektiği zaman kırmızı halıya el ele çıkıp sonra huzurlu yuvalarına sığınıyorlar.

Craig ile Weisz bunun bir örneğini de önceki gün sergiledi... Daniel Craig'in önemli rollerinden birini üstlendiği Dead Man Wake Up: A Knives Out Mystery filminin Londra galasına birlikte katıldılar.

Rachel Weisz, kısa bir süre kocasıyla kameralara poz verdikten sonra kenara çekildi ve Craig'in filmde birlikte emek harcadığı arkadaşlarıyla verdiği pozları uzaktan izledi.

57 yaşındaki Daniel Craig ile 55 yaşındaki Rachel Weisz birlikte kamera karşısına geçtikleri o kısacık anda bile evlenmelerinin üzerinden geçen onca zamana rağmen ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdi.

Onlar birlikte gittikleri galalarda kırmızı halıda mutluluk tabloları sergiliyor ama Craig ve Weisz, sinemanın en gizemli çiftlerinden biri.

Weisz, kocası Daniel Craig'i yeni filminin galasında yalnız bırakmadı.





NİKAHLARINDA SADECE DÖRT KİŞİ VARDI

Weisz, bir erkek çocuk sahibi olduğu yönetmen nişanlısı Darren Aranofsky'den ayrıldıktan sonra Craig ile tanıştı. Aşkları da evlilikleri de kalın bir gizem perdesinin ardında kaldı hep.

Daniel Craig ve Rachel Weisz'in evlendiği bile sonradan duyuldu. Elbette herkes romantik ilişki yaşadıklarını biliyordu ama hayatlarını resmen birleştirdikleri sonradan duyuldu.

Hatta şöyle ilginç bir şey söyleyelim: Düğünlerinde bile sadece dört kişi vardı. Bunların ikisi de eski evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarıydı.

HİÇ ÖYLE BİR PLANI YOKKEN ANİDEN EVLENDİ

Uzun süre yönetmen Darren Aronofsky ile ilişki yaşayan ve ondan bir erkek çocuk sahibi olan Rachel Weisz bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda aslında evlenmeyi hiç düşünmediğini söylemişti.

Hatta bu konuda "Romantik komedilerle aramda bir bağlantı kuramadım. Bana göre bu tür yapımların asıl amacı insanları evliliğe yönlendirmek. Ama sonra mutlu bir şekilde, daha olgun bir zamanımda evlendim" diye konuşmuştu.

Ama belli ki aradan geçen zaman içinde evliliğe bakışı da değişmiş güzel oyuncunun. Çünkü bir başka röportajında da "Şu anda evli olmaktan çok çok çok mutluyum. Bayan Craig olduğum için mutluyum" diyerek duygularını ifade etti.

KIZLARINI DA GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTÜYORLAR

Daniel Craig ve Rachel Weisz ile ilgili merak edilen başka bir ayrıntı daha var: O da kızları Grace... 2018 yılında dünyaya gelen küçük kızın net bir fotoğrafı çekilebilmiş değil şu ana kadar.

Weisz bu konuda da bir röportajında küçük bir ipucu verdi sadece: "Kızımız babasına benziyor."

Bu arada Weisz'in eski sevgilisi Aronofsky ile ilişkisinden dünyaya gelen 17 yaşındaki oğlu Henry, Daniel Craig'in de eski eşi Fiona Loudon'dan dünyaya gelen 31 yaşında Ella adında bir kızı olduğunu hazırlatalım.

Rachel'ın eski ilişkisinden doğan oğlu, annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşıyor.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ TEK KELİME ETMİYOR

Rachel Weisz daha önce de yaptığı bazı açıklamalarla gündeme gelmişti. Bir röportajda da çift olarak özel hayatlarını neden bu kadar kalın bir sır perdesi ardına gizlediklerini anlatmıştı.

Buna, birçok meslektaşları için bir anlamda halkla ilişkiler faaliyetinin bir parçası olarak görülen sosyal medya da dahil. Yani çiftin bir sosyal medya hesabı da yok.

Güzel oyuncu özel yaşamını kariyerinden ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söyledi.

Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine ekledi. Ama anlattığına göre onun sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl neden bu değil.

Rachel Weisz bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Sanırım benim için özel hayat şu anlama geliyor. Bir gerçek hayatın var ve onun unsurları. Bir de fanteziler var."

İşte anlattığına göre Rachel Weisz'in amacı da bu ikisini birbirinden ayırmak. Özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak. Mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek.