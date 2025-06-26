Evlendikten aylar sonra her şey neredeyse bitecekti… Birlikte 19 yılı devirdiler… ‘Karım sevgiyi seçip beni kurtardı’

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Fotoğrafta sokakta sevinçten uçarcasına yürüyen ve tam da kollarını büyük bir zafer kazanmışçasına havaya kaldırıp gülümseyen yıldız ise Nicole Kidman’dan başkası değil…
İLK EVLİLİĞİ BİTİNCE HAVALARA UÇMUŞTU... MUTLULUK İKİNCİ DENEMEDE GELDİ
Kendisi bu fotoğrafın Tom Cruise’la boşanmasını kutladığı an çekildiğini inkar etmiş olsa da hayranları buna inanmıyor.
Kendisini bu kadar boğan ve kurtulunca havalara uçtuğu ilk evliliğinden sonra mutluluğu yeniden yakalayan Nicole Kidman ünlü şarkıcı Keith urban’la hayallerindeki yuvayı kurmayı başarmıştı.
Çift geçtiğimiz gün 19’uncu evlilik yıl dönümünü kutladı. Ve Nicole Kidman hemen tüm özel günlerde olduğu gibi bu mutlu günü de sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
ŞAN ŞÖHRET BAHANE... ONLAR HERKES GİBİ NORMAL BİR ÇİFT
Kocasının konserlerinden birinde, kuliste çekilmiş bu siyah beyaz romantik fotoğrafta başını Ketih Urban’ın omzuna yaslarken gülümseyen Nicole Kidman gözlerini kapatmış ve kendini o mutlu ana bırakmış gibi görünüyordu…
Ünlü aşıklar, 2006 yılında Kidman'ın memleketi Sidney'deki Cardinal Cerretti Şapeli'nde geleneksel bir Katolik töreniyle evlenmişti.
Ketih Urban’a bir kalp emojisiyle birlikte “Mutlu yıldönümleri bebeğim” diyerek seslenen Nicole Kidman’ın bu evlilikten 16 yaşında Sunday Rose ve 14 yaşında Faith Margaret adında iki kızı oldu.
"BU KADIN BANA BAKMAZ" DİYORMUŞ
Kidman, Tom Cruise’la evliyken çift iki çocuk evlat edinmiş, Isabella ve Connor adındaki çocukları Kidman Tom Cruise’dan boşandıktan sonra anneleriyle bağlarını koparmıştı.
Bütün şan şöhretlerine ve lüks yaşantılarına rağmen hayatlarını sıradan bir çift gibi yaşadıklarını söyleyen Keith Urban evliliklerini “Biz sadece sorunları çözüp, hayatın zorluklarını birlikte aşan, birbirimizi elimizden geldiğince destekleyen ve ailemizi yetiştirmeye çalışan bir çiftiz” diye anlatıyor.
Karısına olan aşkını dilinden düşürmeyen ünlü şarkıcı Nicole Kidman’la 2005’te bir etkinlikte ilk kez tanıştıkları anı anlatırken de “Onun benim çok üzerimde biri olduğunu, bu büyüleyici haliyle bana bakmayacağını düşündüm” diye oldukça samimi şekilde anlatıyor…
EVLİLİKLERİ NEREDEYSE BAŞLADIĞI GİBİ BİTECEKTİ
Üstelik Keith Urban’ın yakın zaman önce itiraf ettiğine göre yaptığı hatalar yüzünden bu mutlu evlilik daha başlar başlamaz bitme tehlikesi de atlatmış.
“Hayatımda iyi bir durumda değildim, birçok şeyle mücadele ediyordum, milyonlarca yıl geçse bile böyle biri bende bir şey görmezdi... Bu evliliğin o zaman bitmemesi ve devam etmesi bir mucize gibiydi” diyen Keith Urban Nicole Kidman’la evlendiklerinde bağımlılık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyordu.
Ünlü şarkıcı “2006 yılında evlendik ve evliliğimizin dördüncü ayında, benim hiçbir şey yapmadığım bağımlılıklarım evliliğimizi paramparça etti. Dört aylık evliydik ve be üç ay boyunca rehabilitasyondaydım ve bize ne olacağını hiç bilmiyordum” diye anlatıyor o günleri.
"BENİM KARIM BİR MELEK"
Karısını anlatırken “Ruhani, melek gibi, başka bir dünyadan, çok mistik ve aynı zamanda tamamen gerçekçi ve çok komik” diyen Keith Urban 19 yılı deviren bu evliliğin de onun çabasıyla kurtulup bugünlere geldiğini itiraf ediyor.
Nicole Kidman için “Nicole tüm olumsuz sesleri bastırdı. Ve sevgiyi seçti. Biz de yıllara böyle direndik. Onun sevme kapasitesi, tanıdığım hiç kimseye benzemiyor” diyen Keith Urban bu yüzden de karısına her zaman minnettar olduğunu ve onun üzerine titrediğini saklamıyor…